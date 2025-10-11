Sonja bo izločila enega izmed kandidatov, a jo čaka presenečenje

Sonja Hojnik se bo morala posloviti od enega izmed kandidatov, o čemer se bo posvetovala z Branetom . Vsi, ki bodo ostali na kmetiji, si bodo oddahnili in se veselili, a jih čaka neprijetno presenečenje. Prišel bo nov kandidat Ivan , ki jim bo ukradel junakinjo, kar jim nikakor ne bo všeč.

Od ene izmed deklet se bo poslovil tudi Dejan Ponikvar . Pri Josipu Antoliću pa se bo nadaljevala debata, ali naj dame junaku nekaj skuhajo ali ne. Irena: " Poanta je v tem, da sem jaz prišla iskat ljubezen, ne pa na kuharski tečaj. "

Nataša ni spakirala kovčkov in ostaja v bitki za srce Mirka Kocjančiča. A junak se bo tokrat posvetil Cecilii, ki se bo zanj lepo uredila, obenem pa postavila en pogoj: "Če bo še enkrat rekel 'Nataša', se vzdignem in grem."

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.