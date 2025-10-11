Svetli način
Ljubezen po domače

Sonja bo izločila enega izmed kandidatov, a jo čaka presenečenje

Velenje, 11. 10. 2025 16.22 | Posodobljeno pred 1 uro

Dva junaka podeželja se bosta poslovila od enega svojega kandidata oziroma kandidatke, Sonjo Hojnik pa po izločanju čaka presenečenje. Nataša Masten ni spakirala kovčkov, a se bo Mirko Kocjančič tokrat posvetil drugi kandidatki.

Sonja Hojnik se bo morala posloviti od enega izmed kandidatov, o čemer se bo posvetovala z Branetom. Vsi, ki bodo ostali na kmetiji, si bodo oddahnili in se veselili, a jih čaka neprijetno presenečenje. Prišel bo nov kandidat Ivan, ki jim bo ukradel junakinjo, kar jim nikakor ne bo všeč.

Od ene izmed deklet se bo poslovil tudi Dejan Ponikvar. Pri Josipu Antoliću pa se bo nadaljevala debata, ali naj dame junaku nekaj skuhajo ali ne. Irena: "Poanta je v tem, da sem jaz prišla iskat ljubezen, ne pa na kuharski tečaj."

Od katere kandidatke se bo poslovil Dejan Ponikvar?
Od katere kandidatke se bo poslovil Dejan Ponikvar? FOTO: POP TV

Nataša ni spakirala kovčkov in ostaja v bitki za srce Mirka Kocjančiča. A junak se bo tokrat posvetil Cecilii, ki se bo zanj lepo uredila, obenem pa postavila en pogoj: "Če bo še enkrat rekel 'Nataša', se vzdignem in grem."

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bc123456
11. 10. 2025 17.42
BOLNIKI -- REŽISER ODDAJE IN NASTOPAJOČI --ŠĐORTI DOGODKE SVETOVNE POMEMBNOSTI PA TV SLOVENIJE IGNORIRA-- KJE JE PAMET??????????????
ODGOVORI
0 0
YouRangMyLord
11. 10. 2025 17.06
+3
Gospa sonja vitalna, urejena , kako naj reva izbira med takimi kandidati - dva škrbasta, da te mine vse, vsi prekomerno hranjeni, alkohol, brez kakršnekoli kondicije, neprivlačni vsaki ženski za pogledat, kaj šele z njim za sobivat. Potem pa še g. Josip, kolerik, če ga nima dnevno očitno v sebi nulapetplus, je živčen, tečen, nesramen in poniževalen do žensk, egoističen zapovedujoč. Pa katera pametna žensko bi le prenašala takega moškega. Ga. Nada, a je res penzija tako majhna, da se morate tako sramotit v resničnostnem šovu, ali pa vam paše to na startost, da se svaljkate iz šova v šov ? Škoda vas je.
ODGOVORI
3 0
