Sonja bo vsa pretresena in v solzah

V nocojšnji oddaji Ljubezen po domače – VOYO vam omogoča ekskluzivni enotedenski predogled vsake oddaje – bo prihod svojih dam dočakal Miroslav Košir. Prva bo prišla Jožica, s katero bosta skupaj zapela in se prav fino imela. Ali bo to vplivalo na nežno ljubezen, ki se je rodila med junakom podeželja in Julijano že na prvi večerji?