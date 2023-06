Sonja čez noč ostala brez vsega: Težko zaupam ljudem

Sonja Hojnik iz Ljubezni po domače je bila gostilničarka. Ker zaradi visokih obrestnih mer ni mogla poplačati kredita, je z družino ostala brez gostilne in brez doma. Od vseh padcev, ki jih je doživela, pa je bila zanjo najhujša izguba njenega moža.

V idilični vasici Bratislavci blizu Ptuja živi Sonja Hojnik, 62-letna gospa s sončnim nasmehom, dobrega srca in pridnih rok. Tam si je s svojo družinico ustvarila topel dom, potem ko so čez noč ostali brez vsega. Sonja je namreč po poklicu natakarica, pa tudi dobra kuharica, in v njej se je pred leti prebudila želja po lastni gostilni. Žal zaradi visokih obrestnim mer ni mogla poplačati kredita in tako je družina ostala brez gostilne in brez doma.

icon-expand Sonja Hojnik FOTO: POP TV

Na kmetiji v Bratislavcih so zaživeli z živalmi, sredi narave. Sama se je odločila za izobraževanje na Biotehnični fakulteti, za ekološko kmetijstvo, njen mož pa je bil zaposlen kot elektrikar v Perutnini Ptuj. Bil je tudi njena velika ljubezen: "Osvojil me je s prijazno besedo, ni bil preveč vsiljiv, bil je tudi navihan, zabaven. Povabil me je na ples in večerjo, potem sva se začela družiti. To je bilo pred več kot 43 leti. Ko sem bila nepokretna po padcu s češnje, je mož tudi skrbel zame." A ni jima bilo usojeno, da bi se skupaj postarala, kajti njen mož je zbolel za rakom. Sonja pravi, da sta se nekaj let borila, ko se je bolezen ponovila, je živel le še nekaj dni. Sonja: "Od vseh padcev, ki sem jih v življenju doživela, je bil največji izguba mojega moža."