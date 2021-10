Sonja in Nataša sta se zravsali za Mitjo

Sonja in Nataša sta se strašno zagreli za Mitjo Rusa, bitka za njegovo srce je postala že fizična. Miroslav je dočakal prihod svoje Julijane, zaradi katere mu srce že vse od prve večerje bije močneje. K Metki pa je prišel en kandidat manj in napovedala je, da bo manjkajoči profesor ‘nasrkal’.

Miroslav Košir je pred prihodom Julijane, v katero se je zagledal na prvi večerji, v želodcu čutil metuljčke, v srcu pa veselje. Povedal pa je, da se je pripravljen posvetiti tudi ostalim kandidatkam. A najprej je na njegovo kmetijo s pesmijo, dobro voljo in dobro energijo prišla Jožica. Skupaj sta zapela, nato pa mu je pokazala več parov čevljev, ki jih uporablja ob različnih priložnostih. Vsako oddajo Ljubezen po domače si lahko že teden dni prej ogledate na VOYO.

icon-expand Jožici ne manjka dobre volje. FOTO: POP TV

Sonja pa je bila povsem na tleh in povsem objokana: “Za mano je zelo težka noč. Dejstvo je, da je med Natašo in Mitjo kemija in mogoče še nekaj več.” Razkrila je, da je njena konkurentka prespala v Mitjevi postelji. Sonja: “Jaz sem prišla sem, da bi se borila za Mitjevo srce, ampak to, kar se je dogajalo ponoči, me je pa res zlomilo.” Tudi Vesna je opazila, da je bilo ponoči Natašino ležišče prazno. Zdelo bi se ji pošteno, če bi junak podeželja in Primorka povedala, kaj se v resnici dogaja. Sonja je še razkrila, da je že vse spakirala, a se je v zadnjem trenutku odločila, da se bo borila naprej. Še vedno je upala, da se bo Mitja morda ohladil do Nataše.

icon-expand Nataša je ponoči smuknila v Mitjevo posteljo. FOTO: POP TV

Mihaelin oče Janez je za kandidata svoje hčerke pripravil nič kaj nežno budnico s pokrovkama. Uroš se je za novo nalogo oborožil z zvezkom, da bi si zapisal gospodarjeva navodila in podatke glede obiranja jabolk. Mihaela pa je svojima snubcema naročila, da morata speči jabolčni zavitek, in tisti, ki bo spekel boljšega, si bo prislužil zmenek.

icon-expand Gospodar Janez je poskrbel za posebno budnico. FOTO: POP TV

Julijana se je ob prihodu na Miroslavovo kmetijo čudila, ker je bila Jožica že tam. Bila je v skrbeh, kar je Miroslav opazil. Odločil se je, da jo bo potolažil in spravil v dobro voljo. Navdušil jo je s sprejemom s harmoniko, njegova hiša pa jo je spominjala na mamino. Jožica se je nato pošalila: “Kaj zraven mene osvajaš druge?”

icon-expand Julijana je malce ljubosumno pogledovala proti Jožici, Miroslav pa je imel oči samo zanjo. FOTO: POP TV

Sonja je Mitju v solzah povedala, da bi že odšla, če bi našla ključe svojega avtomobila. Dala mu je vedeti, da se zaveda iskric med njim in Natašo, nato pa ga je prosila, naj ima v mislih tudi njo in Vesno. Sonja: “Obedve sva krvavi pod kožo. In na žalost smo tukaj vse tri zate.” Mitju se je zdela njena izpoved iskrena, Nataši pa, da ga s solzami samo izsiljuje. Tudi Vesna je bila mnenja, da je Sonja želela samo pridobiti Mitjevo pozornost.

icon-expand Mitja je potolažil Sonjo. FOTO: POP TV

Medtem ko sta Metkina snubca Matej in Denis divjala proti kmetiji Kranjčevih, jo je prehitel Peter. Presenetil jo je z novo barvo las in poročno koračnico, Metka pa je še vedno upala, da ji bo zaigral kaj bolj divjega. Ko je zagledala še novo tetovažo, se je spraševala, ali bi jo moralo biti strah. Pridružila sta se jima Matej in Denis, ki sta bila malce ljubosumna. Metka je še povedala, da Alena ne bo zaradi službenih obveznosti, in da bo zaradi tega ‘nasrkal’.

icon-expand Peter si je omislil novo barvo las in tetovažo. FOTO: POP TV

Julijana je naredila obhod po hiši in znova ugotovila, da je podobna hiši njene mame, medtem ko je bila delavnica podobna delavnici njenega moža. Julijana: "Vse razmetano." Pridružil se ji je Miroslav, ki ga je kar vleklo v njeno bližino. Miroslav: “Zdaj mi ne bo dolgčas, zdaj sem tebe dobil.” Julijana: “Bomo še videli.” Miroslav: “Midva sva toliko stara, bova morala pohiteti.” Julijana mu je nato zaupala, da jo malce stiska pri srcu, ker so tam še ostale kandidatke, Miroslavu pa je to laskalo.

icon-expand Julijana je magnet za Miroslava. FOTO: POP TV

Sonja je bila pred zmenkom izredno dobre volje in si je veselo prepevala. Ko sta odhajala, je prihitela Nataša in jo vprašala, če je pozabila na zlato karto. Sonja: “Nisem pozabila, ti jo kar unovči.” Nataša: “A zdaj?” Sonja: “V glavnem, midva greva, ti pa se odloči, pa pridi potem za nama.” Nataša jima je namesto zlate karte izročila sendvič, ki ji ga je Sonja poskušala vrniti. To je Natašo razjezilo in sta se celo malce zravsali.

Miroslavove dame so bile boljše volje in so se pred spanjem šalile. Miroslav jih je presenetil in jim zapel pesem za lahko noč, ob čemer je bila Julijana povsem raznežena: “Kaj bo človek še vse doživel.”

icon-expand Miroslav se resnično posveča svojim damam. FOTO: POP TV

