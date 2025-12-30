Sonja je ponovno zaživela, a nikomur še ni uspelo osvojiti njenega srca

Sonja Hojnik je v Ljubezni po domače zacvetela. V bitko za njeno srce je vstopilo največ, kar 7 kandidatov, in med njimi se je počutila pomlajeno. Sonja: "Bila sem srečna, da sem bila z ljudmi. Jaz sem bila celo življenje med ljudmi, ker sem delala v gostinstvu, potem pa sem ostala doma z živalmi in možem. Saj to ni bil problem, ampak ni pa bilo več toliko druženja in sem se malo zaprla vase." Zato se je v družbi snubcev počutila zelo dobro: "Nasmejali smo se, vsak je bil zabaven. Pridni so bili, pomagali so mi na kmetiji."

Sonja Hojnik FOTO: POP TV

Trudili so se, ker jim je bila zelo všeč, zato se je na njeni kmetiji med delom odvijala prava ljubezenska bitka. Sonja: "To pa res, vsi so bili že kar malo posesivni, so se skoraj med sabo sporekli. Malo je bilo smešno. Ko si mlad, razumeš, da se fantje grebejo, ampak pri teh letih je pa to malo smešno." Zanjo se je malce zagrel celo Josip Antolić. Že na snemanju prve oddaje se je zdelo, da se je smukal okoli nje, v finalni oddaji pa ji je kar odkrito namenil nekaj komplimentov. Sonja: "On mi še danes kaj napiše in me vabi k sebi. Ampak on je starejši in ima svoje navade." Sonjin izbranec za romantični izlet pa je bil Branko Cvek, s katerim se je imela lepo in se je dodobra nasmejala. Pa je opazila, da je vanjo streljal ljubezenske puščice? Sonja: "Ni bilo preveč videti, zato sem ga tudi izbrala, ker ni bil preveč vsiljiv. Vsi vemo, kako je, on je iz Ljubljane, pa tudi starejši je že. Je pa zabaven za druženje, kot prijatelj je super." Zato je, medtem ko je on streljal puščice, sama gradila obrambne zidove. Potrdila je, da ni nihče izmed kandidatov v njej zanetil ljubezenskih iskric. Sonja: "Morda je bilo prehitro po smrti moža, saj veste, če z nekom živiš 45 let, je to drugače. Takrat smo se zaljubljali, ko smo bili mladi, zdaj je pa to težje." Na snemanje finalne oddaje sta z Brankom prišla kot prijatelja in tako je tudi ostalo. Sonja: "Včasih sva si kaj napisala, je bil enkrat tudi na obisku pri meni."