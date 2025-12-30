Naslovnica
Prijavi se
Sonja je ponovno zaživela, a nikomur še ni uspelo osvojiti njenega srca

Velenje, 30. 12. 2025 10.58 pred 14 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Sonja Hojnik

Sonja Hojnik je na nepozabnem snemanju Ljubezni po domače dobila moč za delo in življenje. Sorodne duše ni našla, ostali pa so ji spomini na lepo druženje, srečo in smeh, zato vsem toplo priporoča prijavo v novo sezono.

Sonja Hojnik je v Ljubezni po domače zacvetela. V bitko za njeno srce je vstopilo največ, kar 7 kandidatov, in med njimi se je počutila pomlajeno. Sonja: "Bila sem srečna, da sem bila z ljudmi. Jaz sem bila celo življenje med ljudmi, ker sem delala v gostinstvu, potem pa sem ostala doma z živalmi in možem. Saj to ni bil problem, ampak ni pa bilo več toliko druženja in sem se malo zaprla vase." Zato se je v družbi snubcev počutila zelo dobro: "Nasmejali smo se, vsak je bil zabaven. Pridni so bili, pomagali so mi na kmetiji."

Sonja Hojnik
Sonja Hojnik
FOTO: POP TV

Trudili so se, ker jim je bila zelo všeč, zato se je na njeni kmetiji med delom odvijala prava ljubezenska bitka. Sonja: "To pa res, vsi so bili že kar malo posesivni, so se skoraj med sabo sporekli. Malo je bilo smešno. Ko si mlad, razumeš, da se fantje grebejo, ampak pri teh letih je pa to malo smešno." Zanjo se je malce zagrel celo Josip Antolić. Že na snemanju prve oddaje se je zdelo, da se je smukal okoli nje, v finalni oddaji pa ji je kar odkrito namenil nekaj komplimentov. Sonja: "On mi še danes kaj napiše in me vabi k sebi. Ampak on je starejši in ima svoje navade."

Sonjin izbranec za romantični izlet pa je bil Branko Cvek, s katerim se je imela lepo in se je dodobra nasmejala. Pa je opazila, da je vanjo streljal ljubezenske puščice? Sonja: "Ni bilo preveč videti, zato sem ga tudi izbrala, ker ni bil preveč vsiljiv. Vsi vemo, kako je, on je iz Ljubljane, pa tudi starejši je že. Je pa zabaven za druženje, kot prijatelj je super." Zato je, medtem ko je on streljal puščice, sama gradila obrambne zidove. Potrdila je, da ni nihče izmed kandidatov v njej zanetil ljubezenskih iskric. Sonja: "Morda je bilo prehitro po smrti moža, saj veste, če z nekom živiš 45 let, je to drugače. Takrat smo se zaljubljali, ko smo bili mladi, zdaj je pa to težje." Na snemanje finalne oddaje sta z Brankom prišla kot prijatelja in tako je tudi ostalo. Sonja: "Včasih sva si kaj napisala, je bil enkrat tudi na obisku pri meni."

Vse do danes nikomur ni uspelo osvojiti njenega srca, pa čeprav so moški to poskušali. Nekaj klicev vsekakor ni bilo po njenem okusu, saj so bili preveč nesramni, pravi. Sonja: "Če bi kdo imel interes, če bi se kdo res želel z mano pogovarjati, bi me poklical ali prišel k meni, ali bi mi napisal kakšno pismo, ne pa da pišejo po družbenih omrežjih. Tam sploh ne veš, kdo se skriva za profili, jaz ne verjamem v to." Verjame pa v prijetna druženja ob pijači, na izletih, ob pogovorih na štiri oči. Obenem pa doda: "Vam odkrito povem, da sem se zdaj že malo navadila biti sama, zdaj je to čisto drugače. Prej je bilo hudo, ko sem ostala sama, zdaj pa sem se navadila na samsko življenje. Jem, kar mi paše, spim, ko mi paše. Počasi se navadiš in na stara leta mi ni do tega, da bi me zdaj kdo komandiral."

Ekipa Ljubezni po domače pa išče nove kandidate in Sonja toplo priporoča: "Naj se prijavijo, to je ena lepa življenjska izkušnja. Morda bodo koga spoznali, ki jim bo res odgovarjal. Ker ljudje se najdejo, tudi starejši, in v tem uživajo." Sama tokrat ni našla sorodne duše, morda pa jo še bo, pravi. Morda se bo v novi sezoni predstavil kakšen simpatičen kmet, pa se bo prijavila zanj, pravi. Za konec pa doda: "Jaz sem bila presenečena, da sem sploh bila izbrana, ker sem bila takrat malo jokava. Ampak sem lahko povedala svojo zgodbo, ki me je tako bolela v duši, in bi se še enkrat zahvalila za to druženje in vse, ker mi je res pomagalo, da sem se pobrala in zbrala moči za delo in življenje."

Ljubezen po domače išče nove kandidatke in kandidate. Prijavite se in se pripravite na nepozabne dogodivščine in nova poznanstva. Morda bo med njimi vaša sorodna duša.

ljubezen po domače 2025 sonja hojnik

Dobra novica za oboževalke, Jure Struna je trenutno samski

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
30. 12. 2025 11.12
Ženska sploh ne ve, kaj bi rada
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
