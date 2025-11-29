Sonja Hojnik je presenetila, izbrala je Branka Cveka

Sonja Hojnik je na romantični izlet povabila Branka Cveka in Slavko Žulič je priznal, da bo njegovo srce še nekaj časa igralo zanjo. Do Petra Benedika še vedno ni zaigralo srce Nine Radi, medtem ko Josip Antolić in Katica Šermek že bolj optimistično zreta v prihodnost.

Sonja izbere Braneta

Sonja Hojnik je zadnja sprejela odločitev, s kom želi na romantično potovanje. Slavko Žulič bi se z lahkoto predstavljal na njeni kmetiji, o Sonji je povedal: "Kakorkoli obrneš, levo ali desno, je ona super ženska, prijazna, prikupna in tako naprej." Medtem ko je sam pokazal izjemno delavnost, pa je Branko Cvek Sonjo dodobra nasmejal. Brane: "To imam jaz v malem prstu." Slavko se ji je, preden je sprejela odločitev, zahvalil za vse, toda njej je bilo hudo zanj: "Če on kaj čuti, kakšna čustva goji do mene, zaenkrat mu jih jaz ne morem vračati." Brane pa je užival v lepi okolici in naravi: "To je čisto eno drugo življenje, kot tam v Ljubljani." Na izlet je povabila prav njega: "To sem naredila zato, da imaš enkrat zlato, da nisi vedno drugi." Brane: "Končno sem prišel, kako bi rekel, na Olimp." Slavko je čutil kanček razočaranja, a jima je privoščil srečo. Slavko: "Še sedaj mi srce igra za Sonjo in igralo bo še en čas." Izkušnja se mu je kljub temu zdela enkratna in nepozabna.

Optimistična Josip in Katica

Josip Antolić je Katici Šermek prinesel balone, s čimer jo je prijetno presenetil in jo razveselil. Katico je pohvalil kot malo bolj živahno: "Vidim, da bi me kar pojedla." Izbranki se je po odhodu Irene Drozg zdel bolj sproščen in razumevajoč, razveselilo jo je tudi, ko je izvedela, da je v stikih s hčerko. Katica: "Ker jaz si tudi praznike predstavljam, tako da bodo otroci z nama." Izmenjala sta si veliko poljubčkov in Josipu se je zdelo, kot da sta skupaj že zelo dolgo časa. Katica je verjela, da bosta lepo zaživela skupaj, da bi zaživela pravljico, pa se bosta morala potruditi.

'Zdaj pa je treba pogledati v realnost'

Peter Benedik in Nina Radi sta uživala na Oktoberfestu. Peter: "Ob Nini mi srček bije zelo pospešeno. Malo je čudno, ampak se da navaditi." Ko sta na hribčku uživala v sladkorni peni, je sklenil: "To je to. Tako bi lahko bilo ves čas." Uživala je tudi Nina, ob tem pa je dodala: "Zdaj pa je treba pogledati v realnost in priti nazaj na trdna tla." Upala je, da Peter ni začutil njene zadržanosti, ki je bila posledica tega, da se v njej še vedno niso prebudila čustva do njega. Peter je opazil, da je morda še malo hladna do njega, a ni izgubil upanja. Peter: "Vesel sem, da sem te spoznal. Pa lepo se imam s teboj."

Dušan se izgovori

Dušan Petrič in Manuela Fittkau sta prispela v Pulj. Izbranka je povedala: "Midva se ne poznava tako dobro, da bi skupaj spala." Zanimalo jo je tudi, kaj bi storil, če bi se Maja Vozlič odločila zanj. Dušan se je hitro znašel, povedal je, da je bila Manuela njegova izbira od prvega, zagotovo pa drugega zmenka, in da je Majo hvalil zato, da bi videl, kako bo 'reagirala pod stresom'.

'Ne bom ti rekla tega, kar bi rad slišal'

Pablo Alejandro Gelb in Maja pa sta prispela na Dunaj. Maji se je zdelo smešno, ker je bila v sobi le ena postelja, a je računala na to, da je Pablo kavalir. Pred romantično večerjo ga je zanimalo, zakaj je izbrala njega, in Maja je pojasnila: "Ne bom ti rekla tega, kar bi rad slišal. Veš dobro, da sem se težko odločila. Veš, kako je bilo. Ampak ko sem vaju držala oba za roko, je v trenutku prišla takšna misel." Z njenim odgovorom res ni bil najbolj zadovoljen, a mu Maja ni želela preveč pihati na dušo: "Da njegov ego ne bi preveč zrastel." Pablu se ni mudilo, bil je pripravljen na spoznavanje, a je v mislih imel tudi svoje tri otroke, ki jim bo moral izbranko predstaviti.

