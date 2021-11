Sonja: Lahko hodiš po meni, ampak ne bom ti pustila

Potem ko sta se Mitja Rus in Nataša sprla, je slednja napovedala, da odhaja domov. V hiši junaka podeželja je prespala še eno noč in vse kaže, da bo ta tudi zadnja. Ko se bo s kovčkom odpravila iz Mitjeve hiše, jo bo junak podeželja sicer skušal ustaviti. Ali mu jo bo uspelo prepričati, da ostane? Vsako oddajo si lahko že teden prej ogledate na VOYO .

Sonja bo imela svoj pogled na dramatično ljubezensko dogajanje: “Če se enkrat odloči, da gre, naj gre.” Kasneje pa se bo jezila: “Lahko pljuvaš po meni, lahko hodiš po meni, ampak ne bom ti pustila, to ti pa zdaj povem.” Kdo ji bo stopil na žulj?

Sonja se bo znova jezila. Na koga in zakaj?

Pestro bo tudi na Koroškem, kjer bodo Metko in Mihaelo Krajnc kandidati prepričevali z delom in romantičnimi pozornostmi. Zaljubljen Uroš bo klical Mihaelino ime in jo iskal, saj ne ve, da je šla na zmenek z Bojanom. Metkin Matej bo še bolj resno razmišljal o prestopu k Mihaeli, slednji pa se bodo oči še posebej iskrile ob drugem Mateju.