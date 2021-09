Sonja na romantični večerji: Jaz sem ultračarovnica na metli

Junaki Ljubezni po domače so v prejšnji oddaji izvedeli, ali so prejeli dovolj ljubezenske pošte. Miha Pevec se je moral posloviti, Franci Kemperl bo v nadaljevanju ugotavljal, ali je Danica tista prava, pred kamerami pa bodo ljubezen iskali David Krulčič, Metka Krajnc, Mihaela Krajnc, Milan Podgornik, Miroslav Košir in Mitja Rus.