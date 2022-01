Sonja: Stotinka sekunde je manjkala, da bi se obrnila in šla

Sonji Plešnar po koncu snemanja Ljubezni po domače ne manjka ponudb, čaka pa na tistega pravega in zaročni prstan še pred letošnjim valentinovim. Z Mitjo Rusem ohranjata zelo lepo prijateljstvo, ki ga nameravata dopolniti še s poslovnim sodelovanjem.

Sonja Plešnar se sprva ni hotela prijaviti v Ljubezen po domače, a se ni mogla upreti priložnosti, da bi v teh čudnih časih spoznala nove ljudi in izkusila nova doživetja. Med junaki podeželja se ji je zdel zanimiv prav Mitja Rus, ki jo je pritegnil s svojimi izjavami: “V predstavitvenem filmu je povedal, da se ukvarja s športom, da je poslovnež in da ne pije. To, da ne pije, je bil zame najbolj ključen faktor.” Resda je kasneje ugotovila, da se je glede slednjega gladko zlagal. Sonja: “Ampak v redu, bila sem že v golažu, torej splavaj.”

icon-expand Malo je manjkalo, pa bi šla domov. FOTO: POP TV

In res je bila njena zgodba v priljubljenem šovu pravi ljubezenski golaž. Sonja se spominja, kakšno tremo je imela: “Bila sem seveda zelo presenečena, da je med pismi izbral mojega. Že cel dan me je mraz tresel, ker me je bilo tako strah. Meni so se roke tresle. In potem odprem vrata in in on: “A si ti Neža?” Jaz sem zelo odločna ženska in stotinka sekunde je manjkala, da bi se obrnila in šla, pa televizija gor ali dol.” Mitja je očitno ujel tisto zadnjo stotinko in jo pravočasno povabil naprej, zato je prisedla, začela sta se pogovarjati in začelo se je rojevati novo prijateljstvo. Sonja: “Ko sem ga spoznala, sem ugotovila, da je on zelo čustven človek, izredno dobrega srca, delaven kot mravljica in res lahko o njem povem vse najboljše.”

icon-expand Rojstvo lepega prijateljstva ... FOTO: POP TV

Sprejela je tudi njegovo veseljaško plat. Sonja: “Jaz nisem nekdo, ki bi komurkoli solil pamet glede tega. Vsak človek se v življenju sreča z določenim problemom zasvojenosti, v neki meri. Nekateri so zasvojeni s kavo, nekateri z uspavalnimi tabletami, nekateri s pomirjevali, nekateri s kombinacijo vsega, kar je še bolj kritično. Ne rečem, da je Mitja zasvojen alkoholik, sploh ne, je pa veseljak, ki se rad poveseli in takrat zaradi družbe, da ne bi izpadel trot, pač pije z njimi. Jaz ga poznam tudi kot treznega in izjemno resnega in poslovnega človeka. In te njegove resne plati se včasih kar malo ustrašiš, da je boljše, da ga ima malo notri. Ene dve pivi, pa je ravno pravi. Tudi sama sem, ko sem bila model, imela drugačne probleme. Dolga leta sem bila anoreksična, potem sem bila bulimična, potem sem imela kombinacijo obojega.” A je prišla do spoznanja, kot pravi, kje je njeno jedro, premagala je strah pred hrano, začela se je ukvarjati je s fitnesom, postala fitnes inštruktorica ter učiteljica in inštruktorica zumbe.

icon-expand Sonja je inštruktorica fitnesa ter učiteljica in inštruktorica zumbe. FOTO: osebni arhiv

Prav zaradi njene pozitivne naravnanosti si je Mitja kasneje premislil in jo povabil na izlet. Na vprašanje, kako fino se ji je zdelo, ko je pozvonil na njenih vratih, in ne na Natašinih, odgovori: “Ja, to, da bi pozvonil na njenih vratih, mene osebno ne bi presenetilo, bi pa pozvonil zato, da bi prišel po seks, ker dolgo časa ne bi zdržal pri njej. Namreč Nataša je, kolikor sem jo spoznala, neke vrste hipohonder. Ves čas jo nekaj boli, še posebej, če je treba delati.” Je pa z njo poskušala navezati stike in ji predlagati, da bi pustili vse za seboj in v novem letu začeli znova, saj si ne želi zamer do nikogar, a se Nataša ni oglasila. Sonja: “Mene ni strah in ne sram niti ene stvari, niti ene besede, nobenega dejanja, karkoli sem v šovu naredila. Bila sem pristna, kot sem v življenju, nikoli nisem lagala, ko pa sem znorela, sem znorela, zaradi tega, ker me je ona pripravila do tega. Ko ni vse tako kot ona vidi, sliši ali pa hoče, je namreč ogenj v strehi. Bog ne daj, da ti poveš svoje mnenje, ker ona ima vedno prav.”

icon-expand Z zdravnikom Ayurvede in njegovo ženo FOTO: osebni arhiv

Še danes pa ostaja v stikih z Mitjo. Sonja: “Z Mitjo sva fenomenalna prijatelja, slišiva se vsaj enkrat na teden, in delava tudi na skupnem projektu, pa da vidimo, kam naju življenje pripelje. Pustimo se presenetiti. Tudi njegovo mamo sem zelo sprejela v srcu, prav tako ona mene.” In potrdi, da njen prijatelj še ni oddan: “Mitja je samski z dodatki. On si občasno privošči kakšno jagodo s čokolado.” Na izletu se je sicer dozdevalo, da se je malce ogrel zanjo, a je po njenem mnenju šlo bolj za divjanje moških hormonov. Sonja: “Ker Mitja je nekdo, ki je zelo fokusiran na leta. On mi je že na začetku povedal, da bi me takoj poročil, če bi bila deset let mlajša, da mu drugače zelo ustrezam. Verjetno je to govoril še stotim drugim, ampak jaz lahko povem, kar je meni govoril.”

icon-expand Sonji ne manjka ljubezenskih ponudb. FOTO: osebni arhiv