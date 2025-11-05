Sonji Plešnar je David Sepe simpatičen, a poroke ne bo

David Sepe je že med svojim prvim komentiranjem v Ljubezni po domače na kavču povedal, da je Sonja Plešnar super in zelo zanimiva ženska. Ko je prišla k Dušanu Petriču, se je prelevil v pravega navijača, a njegovo naklonjenost do Sonje je že pred tem opazil njegov sokomentator Milan Stojnić: "Pred kratkim sem začel malo več pozornosti posvečati temu, kako se David spremeni, ko je govora o Sonji, in vidim, da mu je očitno prirasla k srcu." Dodal je, da še ni videl, da bi David kazal takšno naklonjenost do katerekoli ženske. Sonja pravi, da je zabavno gledati komentatorje, še posebej trio z Alenko Brezovšek. In kaj poreče na Davidove izjave? Sonja: "Ja, vsakemu je všeč, če si ljudem simpatičen."

Pozitivnih komentarjev je sicer že vajena, na negativne se ne ozira. Sonja: "Ko srečujem ljudi na ulici ali kjerkoli že, sem jim všeč, sem jim simpatična. Kar se pa tiče teh negativnih komentarjev, jih pa prvič ne berem, drugič me ne zanimajo, tretjič pa, ponavadi se to oglašajo ljudje, ki nimajo nič kaj drugega za početi, dobesedno. Pa tudi, roko na srce, to je slovenski šport, da lajajo dobesedno proti vetru o vsem, kar se dogaja po televiziji, pa naj bodo to nadaljevanke, šovi ali poročila, naj gre za predsednike ali kogarkoli. Človeško je, da ljudje komentirajo tako ali drugače, mogoče pa je še bolj zabavno, če komentirajo negativno, ker potem mislijo, da bodo koga prizadeli, ampak v mojem primeru niti slučajno ne, ker jaz vem, kaj sem, kdo sem, kakšna so moja stališča. Ponosna sem na vse, kar sem dosegla, in na to, kar sem, in naj govorijo karkoli. Vidim pa, da ko srečujem ljudi v živo, da sem jim simpatična. In to je tisto, kar šteje. Povej človeku v obraz, če ne, pa zadrži zase. Mislim, da bi bilo zelo lepo, če bi bili ljudje vsaj do določene meje spoštljivi, če pa nimaš nič dobrega za povedati o komerkoli, pa zadrži zase ali pa pojdi boksat boksarsko vrečo, če ti je res tako hudo v zasebnem življenju." Njej se David Sepe zdi poseben človek. Sonja: "Zdi se mi ena umetniška duša, ki ne ve, kaj bi sama s seboj. Videti je, da je dober po srcu." Ob tem poudari, da ljudi rada spozna v živo, ne glede na to, kakšno mnenje imajo o dotični osebi drugi. Sonja: "Pa ponavadi imam kar dobre detektivske oči. Če spremljam kakšne nadaljevanke, že na začetku vem, kdo je koga ubil. Mi ni treba čakati do konca." In doda: "Da si ne bo kdo mislil, da si želim Davida spoznati v živo. Je simpatičen, ne pa tako, da bi se šla jutri oženit z njim. Je pa živahen, simpatičen, dobrosrčen, pa ne ve, kaj bi sam s seboj, vsaj tak občutek imam."

Sonja Plešnar v novi sezoni Ljubezni po domače. FOTO: POP TV icon-expand

Na vprašanje, kakšen je njen tip moškega, odvrne, da ga še niso izumili. Sonja: "Nisem še srečala človeka, da bi rekla, to je moj tip moškega. Bolj grem na to, da ljudi spoznam osebno. Je pa res, kot pravijo, najprej gledaš z očmi in potem z dušo. Duša je pri meni zelo pomembna, čeprav je to floskula, ki se je vsi držijo. Ampak je res, najprej mora biti tista fizična privlačnost, ampak potem ponavadi vidiš, da je karakter 'fuj fuj', kot je recimo Pablo, ki je tak kot domač maček, tisti mladič, ki čaka, da ga nekdo pocrklja." Komentatorji so se strinjali, da je s svojim prihodom prinesla svežino. Mojca Šumnik je komentirala, da je neverjetno pozitivna. Pred tem se je, netipično zanjo, zdela malce slabe volje. Sonja: "Videla sem, da zapravljam čas. Ker Pablo, ko sem ga spoznala, je bil karakterno zame popolno razočaranje, ne glede na to, da se je valjal po Suzani. To je njegova stvar, kaj počne, ampak slika je bila eno, ton pa drugo." Za razliko od Mitje Rusa, za katerega se je potegovala v eni prejšnjih sezon Ljubezni po domače. Sonja: "Človek ima dušo na mestu in se ne pretvarja. Tak sem, sprejmi me, ali pa ne, in to jaz pri ljudeh cenim. Pa tudi če primerjamo naprej, Mitja je dedec, Pablo je pa moška punčka po karakterju. Argentinec je samo po poreklu, on je morske milje od španskega karakterja. To je tako, kot da odpreš vino, pa misliš, da je dober letnik, potem pa narediš požirek, pa ugotoviš, da je kis."

Sonja in Mitja Rus, junak ene prejšnjih sezon Ljubezni po domače FOTO: POP TV icon-expand