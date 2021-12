Za nasmejani december bo odslej le še ob sobotah skrbela ekipa šova Ljubezen po domače. V naslednji oddaji bo rdeča nit gibčnost. Še posebej je vse osupnila Sonja, za špikanje in zbadanje pa sta se iz ljubezni odločila Mihaela in Matej. Pri komentatorjih na kavču pa dejanje iz romantike - skupna tetovaža - vzbuja precej pomislekov in smeha.