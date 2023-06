Spoznajte kandidate sedme sezone Ljubezni po domače

V predstavitveni oddaji boste lahko spoznali 11 ljubiteljev življenja zunaj mestnega vrveža: devet kraljev in dve kraljici podeželja, kjer čas teče počasneje, kjer se vsi pozdravljajo in kjer je res težko biti sam. Spoznajte jih v petek, 16. junija, ob 20. uri, na POP TV.

Jasna Perme (55 let, Braslovče) Jasna je vesela in zelo urejena gospa. Polna je energije, smeha in šal. Obožuje plavanje in obiske koncertov. Zaljubljena je v živali, naravo in vrtnarjenje. Ima dva otroka in hišo, v kateri živi sama. Išče simpatičnega, čustvenega, šarmatnega in pozornega moškega, takega, ki ni površinski in zna kuhati.

icon-expand Jasna Perme FOTO: POP TV

Sonja Hojnik (62 let, Bratislavci) Sonja ima ekološko kmetijo, 15 ovac, psa in mačke. Je izjemna kuharica, saj je nekoč imela svoje gostišče. Je romantična, pozitivna, gostoljubna in vztrajna ženska. Vse življenje je samo delala. Želi si spoznati moškega, s katerim bi se lahko pogovarjala, plesala, šla na izlet ali v restavracijo kaj dobrega pojest. Na kmetiji sicer ima žago, kosilnico in star traktor, a vesela bi bila tudi moške pomoči.

icon-expand Sonja Hojnik FOTO: POP TV

Josip Antolić (75 let, Krško) Josip je včasih delal v rudniku, a je že lep čas upokojen. Živi v svoji hiši, ki jo lepo vzdržuje. Vsak dan prehodi šest kilometrov skozi gozd in po okoliških travnikih. Rad se potepa, najraje pa preživlja prosti čas v toplicah. Sam kuha in peče, najraje štrudelj in potico. Je zelo redoljuben in vedno nasmejan romantik.

icon-expand Josip Antolić FOTO: POP TV

Marjan Pristopec (65 let, Šmartno pri Litiji) Marjan je zabaven in nasmejan ločenec. Želi si mladostno spremljevalko, s katero bi preživljala čas na njegovem posestvu. Ob hiši ima tudi gospodarsko poslopje, kjer ima dve kobili, žrebička, dva psa in nekaj kokoši. Pod hišo ima ribnik, kjer goji krape. Osamljene dneve si krajša z vožnjo z vozom.

icon-expand Marjan Pristopec FOTO: POP TV

Mirko Kocjančič (59 let, Ljubljana) Mirko je ljubljanski Bond. Zelo urejen, negovan, športen in šarmanten moški. Je samozavesten, komunikativen, duhovit, iskren in pošten. Je lastnik rastlinjakov, cvetje prodaja po trgovskih centrih in ljubljanskih tržnicah. Kadar ne dela, potuje po svetu in obiskuje gore. Rad ribari in pleza. Privlačijo ga urejene ženske, ki jim delo in šport nista tuja.

icon-expand Mirko Kocijančič FOTO: POP TV

Sandi Hribernik (51 let, Oplotnica) Sandi rad hodi na sprehode, se odpelje na morje, gleda filme, ureja okolico okoli hiše, igra košarko, smuča in se druži s prijatelji. Je romantičen, srčen in spoštljiv moški. Zna reči oprosti in priznati zmoto. Sicer trenutno prenavlja hišo, ki jo je podedoval po starših, a za ljubezen se je pripravljen tudi preseliti.

icon-expand Sandi Hribernik FOTO: POP TV

Dušan Dule Petrič (47 let, Stari trg pri Ložu) Dušan je že 18 let princ pustnega karnevala v Cerknici, na kar je zelo ponosen. Je izredno duhovit in nasmejan moški. Rad deli srečo in veselje. Predan bobnar si želi brihtno dekle, ki bi z njim hodilo v hribe. Doslej velike sreče v ljubezni še ni imel. Ima pa dve mački, traktor, vikend in malo vrta.

icon-expand Dušan Petrič FOTO: POP TV

Pablo Alejandro Gelb (47 let, Litija) Pablo je rojen v Argentini, njegova stara starša sta bila Slovenca. V Slovenijo je prvič prišel na nogometno tekmo pred 21 leti in tukaj ostal. Kot se za Argentinca spodobi, je temperamenten, iskren, čustven in predan svoji veliki strasti – nogometu. Všeč so mu sproščene ženske, ki ne zapletajo, so vesele in se rade potepajo.

icon-expand Pablo Alejandro Gelb FOTO: POP TV

Matej Nikolavčič (37 let, Kojsko) Matej prihaja iz prelepih Goriških brd, kjer se ukvarja z vinogradništvom, imajo tudi nasade češenj in breskev. Zaposlen je čez mejo, v Italiji. Je preprost, skromen, deloven fant, ki si želi ženske družbe. Njegovo idealno dekle je zabavno in dobro po srcu. Njegovi hobiji so nogomet, kolesarjenje in tek, je predan motorist, ima cestni in dirkalni motor.

icon-expand Matej Nikolavčič FOTO: POP TV

Peter Benedik (30 let, Spodnja Lipnica) Je predsednik konjeniškega kluba, ima dva konja in psa, ki ga je posvojil iz zavetišča. Konjeništvo je njegova velika ljubezen, rad se udeležuje konjenic. V svojem kraju je zelo aktiven, organizira dogodke in je dobrodelen. Zelo rad in zelo dobro pleše, posluša country glasbo. Rad nosi kavbojski klobuk in kavbojske škornje. Je pravi kavboj po videzu in zelo romantičen moški po duši.

icon-expand Peter Benedik FOTO: POP TV

Dejan Ponikvar (25 let, Nova vas) Dejan živi na večji kmetiji, kjer imajo 12 glav govedi. Kmetija bo nekoč njegova, zato išče dekle, ki si želi na kmetijo. Je zelo delaven, vedno nasmejan, pozitiven in iskren. Všeč so mu razumevajoča, rjavolasa in prijazna dekleta. Rad bi se poročil in imel otroke.