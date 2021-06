Spoznajte kandidate nove sezone šova Ljubezen po domače

23. junija na POP TV prihaja predstavitvena oddaja 6. sezone najbolj zaljubljene oddaje v Sloveniji, Ljubezen po domače.

Letos bo svoje srčne partnerje iskalo sedem kmetov in dve kmetici, ki verjamejo, da je življenje v dvoje lepše. Da so nedelje in prazniki z nekom pod roko veliko bolj zabavni in čudoviti izleti dobijo srčno plat šele takrat, ko jih lahko z nekom deliš. Kdo bo letos nosil srce na dlani in iskal pravega partnerja za lepši jutri? Nada Zajc, Domžale

Nada prihaja iz Domžal in je po poklicu prodajalka. Stara je 68 let. Išče resnega, poštenega partnerja, ki v teh letih ve, kaj si želi. Ni mu treba skrivati svoje zgodovine. Kar smo preživeli, je mimo. Hoče lepo jesen življenja z nekom, ki bi bil pošten in dober. Zjutraj telovadi, v prostem času se ukvarja z ročnimi deli, rada hodi in nabira borovnice. Mija Rovtar, Kočevje

Mija živi z mamo v 120 let stari hiši, ki je obdana z ogromnim vrtom. V oddajo se je prijavila, ker išče nova poznanstva. Če se bo zanetila kakšna iskrica, je ne bo pogasila. Želi si kavalirja, prijaznega možakarja vesele narave za romantične sprehode in dolge pogovore. Je preprosta ženska, ki se v prostem času ukvarja s športom, rada kuha in peče. Stara je 53 let. Damjan Kotnik, Prevalje

Damjan je zidar in gozdar s Prevalj. Star je 38 let. Vikende najraje preživlja s hčerko v toplicah ali na morju. Dvakrat na teden igra odbojko, pozimi se z motornimi sanmi rad odpravi v gore. Je zelo čustven moški, ki si vse vzame k srcu. Išče ljubezen, saj vse ostalo že ima. Vojko Valenčak, Buče

Vojko je bil receptor v hotelu, sedaj pa je opravil tečaj za pomočnika v vrtcu. Zelo rad igra kitaro, se sprehaja, hodi v hribe. Obožuje mir, saj si tako napolni baterije, ki jih sproti troši. Rad restavrira stare kmečke predmete. Obožuje impresioniste, na poročno potovanje bi šel v Provanso, Šampanjo ali Toskano in si ogledal kraje, kjer so živeli njegovi priljubljeni slikarji. Star je 41 let. Jure Novak, Čemšenik

Jureta je v oddajo prijavil prijatelj, še danes ne ve, kateri. Če ne bi bil kmet, bi vozil rešilca. Enkrat bi rad pilotiral letalo. Star je 23 let. Rad ima adrenalin in pravi, da se živi samo enkrat. V prostem času se z motorjem odpravi na kratke ali daljše izlete po Sloveniji. Živi z dedkom, za katerega tudi skrbi. Matej Štrajhar, Tabor

Tudi Matej bi rad bil pilot, trenutno razmišlja o izpitu za motornega zmaja. Rad kolesari, se druži s prijatelji. Je veseljak, ki potrebuje močno dekle, da ga umiri. Želi si vsaj tri otroke. Po poklicu je elektrotehnik, star je 28 let. Na poročno potovanje bi šel na kakšno filmsko destinacijo, najraje katero iz filmov o Jamesu Bondu. Boštjan Kulovic, Novo mesto

Boštjan je star 31 let in živi na veliki kmetiji. V oddajo se je že dolgo želel prijaviti, zdaj pa je končno zbral pogum, saj si želi spoznati ljubezen svojega življenja. Rad se kam odpravi z motorjem ali avtom. Raziskuje Slovenijo, še posebej njene gradove. V prostem času se ukvarja z ribolovom in upa, da bo kmalu ujel tudi ribo na dveh nogah. Drago Kosmač, Renče

Drago je star 69 let in je upokojen. Ima 70 oljk in prideluje olivno olje. Sam si pere, lika in kuha, še posebej je ponosen na svojo paradižnikovo mezgo, ki jo skuha iz domačega paradižnika. Kuhati se je naučil od svoje mame, ki je bila kuharica. Najraje bi živel na Kanarskih otokih, kjer je zmeraj prijetna klima, na poročno potovanje pa bi odpotoval v Egipt.