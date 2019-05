Strastna Ema skočila k Milanu v posteljo in si ga prilastila

Da je Ema izjemno strastna ženska, je bilo jasno že na začetku Ljubezni po domače. Ko je zagledala Milana Tržana, je stekla v njegov objem in podrla tablo z njegovim imenom. Tudi v nadaljevanju se je na vse načine trudila, da bi ga osvojila. Pokazala je svoje kuharske veščine in delavnost, razvajala ga je z majhnimi pozornostmi in vročimi poljubi. Prepričana je bila, da njena ljubezenska magija deluje, a Milana je v resnici ves čas bolj privlačila Irena.