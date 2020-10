Strastna Joži s poljubi nad Franca, izvrtala bo žgečkljive podrobnosti

V nocojšnji oddaji Ljubezen po domače bo Branko Cvek poskusil izničiti prednost, ki jo ima Josip v tekmi za srce Metke Šeškar. Junakinjo podeželja bo presenetil z zajtrkom v postelji in upal, da bo s tem nanjo naredil dober vtis. Josip pa se bo medtem ukvarjal s Francem, ki ga je dan poprej razjezil s svojim veseljačenjem. Josip: "Ti nisi totalen idiot, imaš pa problem."

Prihod svojih štirih snubcev bo končno dočakala Jacqueline Kale. Obeta se težek boj, kajti na prvem srečanju in na hitrih zmenkih je bil eden bolj zagret od drugega. Junakinja bo za začetek nazdravila z njimi in napovedala: "Malo se sprostite in potem nas čaka delo."Le kakšne preizkušnje jih čakajo?