Suzana je našla svojega princa: Res sem prava srečnica

Sedma sezona Ljubezni po domače je skupaj z vsemi preobrati prinesla tudi novost. Prvič doslej je kandidatka, torej Maja Vozlič , odločala med dvema junakoma, Pablom Alejandrom Gelbom in Dušanom Petričem . Ne samo junaka, na Majino odločitev je čakala tudi Suzana Korošak , ki se je s Pablom intenzivneje družila in se tako bolj povezala. Suzana: " Ja, malo sta nam jo zagodla naša dva fantiča, ker sta se oba zagledala v isto kandidatko, potem pa je bilo treba izpeljati oddajo, tako da je bilo za vse v redu. Po resnici povedano sem že od zmenka, na katerem sem izvedela za Majo, iskala neko pozitivno plat tega, da sem se znašla v tej situaciji, ker sem želela nastopiti povsem pozitivno. Nisem želela iskati krivcev v drugih, ker takšna sem. Raje iz vsake zgodbe potegnem nekaj pozitivnega, kot da zabredem v nizke energije. Zato sem si vseeno želela priti do konca, ker sem si želela priti v finale zaradi gledalcev, ki so se poistovetili z mano, torej da bi končno zmagala punca močne postave, drugačna, tetovirana, posebna, alternativna ženska, in to bi mogoče komu vlilo upanje in samozavest. "

Čakanje na Majino odločitev je bilo zato kar naporno: " Razmišljaš o sto stvareh, vračaš se v realno življenje, si srečen in živčen obenem, tako da so kar daljše ure, kot običajno. " In končno je napočil trenutek resnice, Maja se je odločila prav za Pabla. Kot je zaupala Tanji Postružnik Koren , Suzana ni čutila grenkobe. Povedala je, da je včasih bolje spoznati prijatelja kot začeti romanco, iz katere ljudje pogosto pobegnemo. S Pablom sta res ostala v dobrih odnosih in tako bo tudi ostalo. V prihodnjih dneh bo njen gost na Tik Toku, kjer ju bodo lahko gledalci spoštljivo spraševali, kar bodo želeli. Ob tem še doda: " Žal mi je, da nisem pomislila na Jureta Struno , žrebca iz šeste sezone, ko mi je Pablo izdal željo, da si želi jezditi. Izzivam Jureta, da nauči Pabla. "

Pablu želi le najboljše, saj ima tudi po ogledu oddaj o njem lepo mnenje in ga tudi razume. Suzana: "Nisem spremenila mnenja o njem, ker se mu je videlo, da me ni želel prizadeti. Čas mu je pobegnil, ni bil navajen odprtih žensk, ni vedel, da bi jaz razumela, če bi mi vse povedal na začetku, in da bi vse lažje sprejela, če bi bila s tem seznanjena. On pa je delal ravno nasprotno, dajal je neka lažna upanja, pa ne v smislu ljubezni, ampak v smislu poteka oddaje. Tako da, ja, želim mu, da si najde izjemno punco, ki ga bo spremljala na njegovi poti." A to po njenem mnenju ne bo Maja. Suzana vztraja pri svoji napovedi iz oddaje, češ da se med Pablom in njo ne bo nič spremenilo. Na vprašanje, zakaj, odgovori: "Hmmm, kaj pa vem. Ženska sem, šesti čut. Pa tudi nisem ju videla skupaj, Maja je preveč 'odštekana' za Pabla. Pablo je družinski človek, športnik, in čisto preveč časa posveti službi. Maja pa je še divje kreativno dekle, ki se ne boji zapustiti cone udobja, kar za Pabla ne bi rekla. Tako da, ja, preveč sta si različna."

Medtem ko na razplet Pablovega in Majinega romantičnega popotovanja še čakamo, pa Suzana že živi ljubezensko pravljico. Kmalu po koncu snemanja je med morskim oddihom preskočila iskrica med njo in Bojanom Simoničem, s katerim sta se spoznala nekaj mesecev prej na Tik Toku. Suzana ne more prehvaliti svojega izbranca: "Je srčen, prijazen, delaven, in je človek, ob katerem sem se naučila veliko o sebi. Je človek, s katerim se lahko pogovarjava ure in ure ... Vedno izbere ravno prave besede, da me pomiri, kadar je to potrebno. Skupaj rasteva, tako posamično, kot v zvezi, in kar imam najraje pri njem, je, da me zna nasmejati in sem zaradi njega boljši človek." Ob njem se prvič v življenju počuti sprejeto, z vsemi svojimi prednostmi in pomanjkljivostmi vred. Suzana: "Ob njem se počutim varno in udobno, ker si zaupava, ker me ne želi spremeniti, ker se mi ni treba zagovarjati za stvari, ki jih počnem. Ker se lahko oblečem, kot želim, ker se ne bojim, kaj bom rekla, kako se bom obnašala, ker me sprejema takšno, kot sem." A sta skupaj gledala samo prvo oddajo Ljubezni po domače. Suzana: "Nekako mu ni bilo prijetno gledati, kako se potegujem za srce nekoga drugega, a je vse skupaj dobro prenesel. Nikoli ni izrekel niti ene slabe besede, zaveda se, da je to preteklost. Res sem prava srečnica."