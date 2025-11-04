Suzana odgovarja na komentarje: V Pabla nisem bila zaljubljena

V Ljubezni po domače se odvija prava argentinska telenovela, s kom drugim kot Pablom Alejandrom Gelbom v glavni vlogi. Junaka je po slovesu od Maje zanimalo, kako se počuti Suzana, potem ko je večer poprej odklonil objem. Kandidatka je zagotovila, da ni slabe volje, in ko je Pablo pripomnil, da je slabo spal, mu je navrgla: "Mogoče zato, ker se nisi stisnil k meni." Potožila pa je, da se je znova počutila malce odrinjeno s strani ostalih kandidatk in sklepala, da je to zaradi njunega bolj intenzivnega druženja. Suzana: "Mislim, da jim je že skoraj jasno nekaj." Da bosta na koncu skupaj, namreč. Pablo pa je komentiral: "Več kot prijateljstvo ne bo. Suki se tega ne zaveda, ali se noče zavedati. Morda sem ji zlezel pod kožo." Ni pa še zbral poguma, da bi ji to povedal v obraz.

Pablo Alejandro Gelb med pogovorom s Suzano FOTO: POP TV icon-expand

Nakar je po težavah z avtomobilom na dom Dušana Petriča končno prispela Sonja. Takoj je želela poročilo o dogajanju in Dušan je omenil, da se Maja odloča med njim in Pablom, kar se je Suzani zdelo malce čudno. Prepričana je bila, da je Maja bolj naklonjena Dušanu in da bi raje izbrala njega. Vesna je bila mnenja, da bo Suzano nasproten izid zelo prizadel: "Ker je videti, da se je res zaljubila v Pabla in goji neka čustva. To se mi zdi huje, kot španska nadaljevanka, pa huje kot turška." Komentatorji Ljubezni po domače na kavču so bili mnenja, da je Pablo po Majinem odhodu deloval hladno, Suzana pa tega ni opazila. Mojca Šumnik je povedala: "Jaz bi rekla, da je Suki res zaljubljena, da je slepa. To tudi lahko rečem, da ne vidi, da Pablo nje ne želi." Mija Rovtar je komentirala: "Noro zaljubljena, ona ne vidi ničesar, čisto nič. On se je zdaj od nje čisto odmaknil, ker je zaljubljen v Majo. Ona tega sploh ne vidi, ona tega noče sprejeti." Kasneje je še dodala: "Suki je tako zaljubljena, da sploh ne verjame, da je Pablu všeč Maja." Milan Stojnić pa je dodal: "Mislim, da Suki ni edina oseba na tem svetu, ki je slepa v zaljubljenosti ... Ko nas čustva ponesejo, ponavadi ne vidimo tistih najbolj očitnih stvari."