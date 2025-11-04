Suzana odgovarja na komentarje: V Pabla nisem bila zaljubljena

V Ljubezni po domače se odvija prava argentinska telenovela, s kom drugim kot Pablom Alejandrom Gelbom v glavni vlogi. Junaka je po slovesu od Maje zanimalo, kako se počuti Suzana, potem ko je večer poprej odklonil objem. Kandidatka je zagotovila, da ni slabe volje, in ko je Pablo pripomnil, da je slabo spal, mu je navrgla: "Mogoče zato, ker se nisi stisnil k meni." Potožila pa je, da se je znova počutila malce odrinjeno s strani ostalih kandidatk in sklepala, da je to zaradi njunega bolj intenzivnega druženja. Suzana: "Mislim, da jim je že skoraj jasno nekaj." Da bosta na koncu skupaj, namreč. Pablo pa je komentiral: "Več kot prijateljstvo ne bo. Suki se tega ne zaveda, ali se noče zavedati. Morda sem ji zlezel pod kožo." Ni pa še zbral poguma, da bi ji to povedal v obraz.
Nakar je po težavah z avtomobilom na dom Dušana Petriča končno prispela Sonja. Takoj je želela poročilo o dogajanju in Dušan je omenil, da se Maja odloča med njim in Pablom, kar se je Suzani zdelo malce čudno. Prepričana je bila, da je Maja bolj naklonjena Dušanu in da bi raje izbrala njega. Vesna je bila mnenja, da bo Suzano nasproten izid zelo prizadel: "Ker je videti, da se je res zaljubila v Pabla in goji neka čustva. To se mi zdi huje, kot španska nadaljevanka, pa huje kot turška."
Komentatorji Ljubezni po domače na kavču so bili mnenja, da je Pablo po Majinem odhodu deloval hladno, Suzana pa tega ni opazila. Mojca Šumnik je povedala: "Jaz bi rekla, da je Suki res zaljubljena, da je slepa. To tudi lahko rečem, da ne vidi, da Pablo nje ne želi." Mija Rovtar je komentirala: "Noro zaljubljena, ona ne vidi ničesar, čisto nič. On se je zdaj od nje čisto odmaknil, ker je zaljubljen v Majo. Ona tega sploh ne vidi, ona tega noče sprejeti." Kasneje je še dodala: "Suki je tako zaljubljena, da sploh ne verjame, da je Pablu všeč Maja." Milan Stojnić pa je dodal: "Mislim, da Suki ni edina oseba na tem svetu, ki je slepa v zaljubljenosti ... Ko nas čustva ponesejo, ponavadi ne vidimo tistih najbolj očitnih stvari."
Suzana odgovarja, da v Pabla ni bila zaljubljena. Suzana: "Kajti biti zaljubljen je zelo globok občutek. Sva se pa v zelo kratkem času zelo povezala in od začetka sva imela neko posebno vez." Na vprašanje, ali je vedela, da se je Pablo zagledal v Majo, odgovori: "Jaz šele zdaj vidim na televiziji, da se je nekaj večjega dogajalo za mojim hrbtom. Pablo mi ni omenjal občutkov, ki jih je gojil do Maje. Zdaj lepo vidim, da me je imel za rezervo, če bi se Maja odločila za Duleta." Zato tudi ni opazila, da se je Pablo začel odmikati, niti ni bila pozorna na Dušanovo izjavo, da se Maja še vedno odloča med obema junakoma. Suzana: "Maja je bila veliko odsotna, zato sva večino časa preživela skupaj, in vedno sem mu stala ob strani pri vseh prigodah, ki so se mu oziroma so se nama dogajale. Resnično nisem vedela, da se kaj plete med njima, konec koncev se mi je zdelo, da Maja več časa preživi z Duletom in puncami, kot s Pablom." In še dodaja: "V nadaljevanju oddaje boste videli, kdaj sem jaz izvedela, da ga zanima tudi Maja." Zato ne zamudite v soboto ob 20. uri na POP TV. Oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.
