Sveže poročena Jacqualine: Imela sva sanjsko poroko

Jacqualine se je s svojim izbrancem poročila na Reki v Guvernejevi palači, in kot je povedala za naš portal, je bila njuna poroka sanjska. "Poroka je bila kljub ukrepom zelo sproščena in vesela, predvsem zato, ker sva bila sama s pričami in enim samim svatom. Zelo sva uživala v najinem romantičnem trenutku," je povedala srečna Jacqaline.

V finalni oddaji šova je Jacqaline na zadnjo večerjo prišla z izbrancem Zlatanom, a s tem se ljubezen ni izšla. Kmalu po tem je našla svojega bodočega moža, se z njim zaročila in zdaj tudi poročila. "Spoznala sva se v lokalu v Suhorju, kjer sem delala junija 2020. Iznenada se je pojavil nenavadni moški na motorju, ki se je pri nas ustavil na pijači. Bila sva popolna neznanca, ki sta čutila energijo, ki naju je takoj začarala. Amor je kaj hitro napel lok in zgodila se je ljubezen," je o prvem srečanju svojega zdajšnjega moža povedala plavolaska in dodala, "usoda ali ne, najina usodna ljubezen se je zgodila dve uri po njegovi dolgotrajni ločitvi. Vesela sem, da moja medijska izpostavljenost ni vplivala na najin prvi stik, ker ne uporablja družbenih omrežij in ne spremlja resničnostnih šovov."