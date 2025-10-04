Svoje dame bo peljal na kosilo, kjer pa bo izbruhnil prepir

Med Josipom Antolićem in njegovimi kandidatkami bo znova zavrelo. Bolj veselo bo na traktorski veselici, na katero bo Dejan Ponikvar peljal svoja dekleta. Pablo Alejandro Gelb in Dušan Petrič pa se bosta poslovila od ene izmed kandidatk.

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta po novem na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO. in magazinska oddajasta po novem na sporedu. Vsako oddajo si lahko ogledate

Josip Antolić se bo odločil, da bo svoje kandidatke razvajal v svoji najljubši gostilni. Vse štiri ne bodo mogle prehvaliti kosila in junaka, ki pa se bo nenadoma razburil. Jezilo ga bo, ker doma še niso poprijele za kuhalnico. Josip: "Jaz hočem imeti žensko res tako, da bi prišla k meni, da bi lepo kuhali, jedli, šli vsepovsod." Ko bo Joži planila v smeh, se bo še bolj razhudil. Dame bo zaslišal, zakaj so prišle v šov, in Katica bo povedala, da zaradi ljubezni. Josip: "Ampak moraš še pokazati, da znaš kuhati."

Dejan Ponikvar bo svoja dekleta naložil na prikolico in jih peljal na tradicionalno traktorsko veselico. Med vožnjo bodo Patricija, Viktorija in Teja neizmerno uživale in poskrbele za pravi žur. Pablo Alejandro Gelb in Dušan Petrič pa se bosta morala posloviti od ene kandidatke. Odločala se bosta med Majo, Vesno, Oksano, Suzano in Manuelo. Za katero se bo zgodba v Ljubezni po domače končala?

Kandidatke na izločanju FOTO: POP TV icon-expand