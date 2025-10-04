Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef! Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Svoje dame bo peljal na kosilo, kjer pa bo izbruhnil prepir

Velenje, 04. 10. 2025 16.26 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Med Josipom Antolićem in njegovimi kandidatkami bo znova zavrelo. Bolj veselo bo na traktorski veselici, na katero bo Dejan Ponikvar peljal svoja dekleta. Pablo Alejandro Gelb in Dušan Petrič pa se bosta poslovila od ene izmed kandidatk.

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta po novem na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Josip Antolić se bo odločil, da bo svoje kandidatke razvajal v svoji najljubši gostilni. Vse štiri ne bodo mogle prehvaliti kosila in junaka, ki pa se bo nenadoma razburil. Jezilo ga bo, ker doma še niso poprijele za kuhalnico. Josip: "Jaz hočem imeti žensko res tako, da bi prišla k meni, da bi lepo kuhali, jedli, šli vsepovsod." Ko bo Joži planila v smeh, se bo še bolj razhudil. Dame bo zaslišal, zakaj so prišle v šov, in Katica bo povedala, da zaradi ljubezni. Josip: "Ampak moraš še pokazati, da znaš kuhati."

Dejan Ponikvar bo svoja dekleta naložil na prikolico in jih peljal na tradicionalno traktorsko veselico. Med vožnjo bodo Patricija, Viktorija in Teja neizmerno uživale in poskrbele za pravi žur. Pablo Alejandro Gelb in Dušan Petrič pa se bosta morala posloviti od ene kandidatke. Odločala se bosta med Majo, Vesno, Oksano, Suzano in Manuelo. Za katero se bo zgodba v Ljubezni po domače končala?

Kandidatke na izločanju
Kandidatke na izločanju FOTO: POP TV

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Naslednji članek

Najbolj nepozabni trenutki doslej

SORODNI ČLANKI

Najbolj nepozabni trenutki doslej

Irena brez dlake na jeziku: Starejši moški so kot otroci

Vesna Volk po težkih življenjskih preizkušnjah pomaga drugim

Osvajalec Milan nima možnosti, Alenka ostaja predana svojemu Blažu

Patricija Harl v veselem pričakovanju, odšteva dneve do poroda

Živa se je posvetila ustvarjanju pesmi, na svojega princa še čaka

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256