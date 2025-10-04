Svoje dame bo peljal na kosilo, kjer pa bo izbruhnil prepir

Josip Antolić se bo odločil, da bo svoje kandidatke razvajal v svoji najljubši gostilni. Vse štiri ne bodo mogle prehvaliti kosila in junaka, ki pa se bo nenadoma razburil. Jezilo ga bo, ker doma še niso poprijele za kuhalnico. Josip: "Jaz hočem imeti žensko res tako, da bi prišla k meni, da bi lepo kuhali, jedli, šli vsepovsod." Ko bo Joži planila v smeh, se bo še bolj razhudil. Dame bo zaslišal, zakaj so prišle v šov, in Katica bo povedala, da zaradi ljubezni. Josip: "Ampak moraš še pokazati, da znaš kuhati."
Dejan Ponikvar bo svoja dekleta naložil na prikolico in jih peljal na tradicionalno traktorsko veselico. Med vožnjo bodo Patricija, Viktorija in Teja neizmerno uživale in poskrbele za pravi žur. Pablo Alejandro Gelb in Dušan Petrič pa se bosta morala posloviti od ene kandidatke. Odločala se bosta med Majo, Vesno, Oksano, Suzano in Manuelo. Za katero se bo zgodba v Ljubezni po domače končala?
Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.