Tamara in Doroteja zgroženi zaradi Janezove poteze

Brata Hafner sta se oborožila z navijaškimi napisi v goreči želji, da bi Branko zmagal v bitki za srce Metke Šeškar . Tudi Tamara Korošec je upala, da se bo junakinja odločila zanj, a so bili vsi trije komentatorji razočarani, saj je zmagal Jože . Tamara je povedala, da bo potrebovala teden dni, da bo prišla k sebi. Dodala je še: “ Če bi bila kakšnih 30 let starejša, ali pa vsaj 20, bi mu pisala. ” Branku, namreč.

Doroteja zakuhala od jeze

Največji šok za komentatorje pa je bil, ko je Janez Rebernik pogrnil na testu iskrenosti in zvestobe ter poljubil Alenko. Iz ust Tamare in Doroteje Knehtl so takrat prileteli komentarji, ki jih tukaj ne bomo zapisali, pripenjamo pa video. Doroteja v njem prizna, da je zakuhala od jeze, saj se je spomnila na izdajstvo svoje prijateljice. Malce kasneje je vseeno premišljevala: “Mogoče se bo pa umiril, če bo dobil otroka,” a je Tamara odsekala, češ da ni niti najmanjše možnosti, da bi se to res zgodilo.