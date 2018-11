Tamara in Renato sta se razšla, a ne dokončno

Vse glasnejše so bile govorice, da naj bi se Tamara Korošec in Renato Lužar, ki sta se zaljubila v šovu Ljubezen po domače, razšla. Preverili smo, ali je v njih kaj resnice.

Začelo se je tako, da je postavna Štajerka s svojega Instagram profila zbrisala vse skupne fotografije. Tudi na njenem Facebook profilu jo lahko vidimo namesto v Renatovem v objemu srbskega raperja in glasbenega producenta Stefana Džurića - Raste. Rasta je sicer poročen in ima otroka, a znano je, da se je s svojo ženo, srbsko pop pevko Ano Nikolić večkrat razšel. Resda so fotografije starejšega datuma, nastale naj bi še pred snemanjem druge sezone šova Lljubezen po domače, a nas je vseeno zanimalo, kaj je želela Tamara z njimi sporočiti, kajti do nedavnega jih na njenem profilu nismo mogli videti, zdaj pa so (spet?) tam. Želi morda v Renatu vzbuditi ljubosumje?

Težave v raju FOTO: POP TV

Vemo namreč, da je bila največja težava mladega para prav v tem, da je imel Renato veliko oboževalk, Tamara pa ob tem ni ostala ravnodušna. Kot je povedala v enem od intervjujev za našo spletno stran: "Še kar jim ni jasno, da sva skupaj in kar poskušajo z vseh strani, pa me je to razjezilo." Mu želi sedaj vrniti milo za drago?

Tamara, takrat še svetlolaska, in njen nekdanji fant Rasta FOTO: osebni arhiv

Na naš telefonski klic se je prvi odzval Renato Lužar, a njegov komentar na govorice, da sta šla s Tamaro narazen, je bil le: "Ne bom nič komentiral, oddaja je zaključena in to je to. Ne dajem več izjav. To je vse, kar lahko rečem. Kar je bilo za javnost, sva že pokazala, zdaj pa so zasebne stvari, ki se ne tičejo nikogar. Brez zamere." Smo pa v njegovem glasu zaznali kanček žalosti.

Žalosten? FOTO: POP TV

Odzvala se je tudi Tamara, ki je potrdila, da je zgodba z Rasto že zdavnaj zaključena, žal pa je tudi zveza z Renatom naletela na čeri, a situacija je tako zapletena, da je ne namerava komentirati, dokler je z Renatom ne razčistita. Kar nam seveda vliva upanje, da lepa ljubezenska zgodba še ni zaključena. Njuna ljubezen je vendarle še mlada in začetki so včasih silno turbulentni. Držimo pesti, da je kemija med njima dovolj močna, da ju bo znova povezala, in da se bomo v bližnji prihodnosti poleg Vesnine in Mihove veselili tudi njune poroke.