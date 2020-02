Tamara in Renato razdrla zaroko: Žal so se najine poti razšle

"Ja, res je. Bilo je lepo, ampak žal so se najine poti razšle. To je bila moja prva resna veza. Tudi njegova. Oba sva se veliko naučila. Predvsem pa mi bo vedno ostalo v spominu način, kako sva se spoznala," je za 24ur.com novico o razhodu potrdila Tamara Korošec. Dodala je še, da se je z novim letom njun odnos ohladil in da je šlo vse samo še navzdol. Na vprašanje, ali je bila odločitev, da se razideta, obojestranska, pa nam je odgovorila: "Recimo, da je bila."