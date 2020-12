Tamara Korošec: Iskreni moški ne obstajajo več

Tamara je tudi sklepala, da je bilo dogajanje v šotoru, v katerem sta prespala Janez Rebernik in Darja , pestro. Tamara ob pogledu na spečega Janeza: " Čisto ga je zdelala." Teja Rožen po Janezovi izpovedi, da v njegovem srcu ni več nobenega drugega dekleta: " Morda se je pa naš petelinček le zaljubil in se zresnil, samo čakam zdaj. Me zanima, kaj bo, ko bo s katero drugo šel na zmenek. Ali bo tam tudi tako pogumno kikirikal, kot je prej, ali se bo zdaj malo potuhnil."

Jakain Gašper Hafner sta se izjemno razveselila prihoda Jožeta Mastnaka, saj jima je zelo pri srcu, Jože in Teja pa sta se zaradi ljubosumnih snubcev bala za njegovo varnost. Teja: "Zdrava mera ljubosumja mora biti. To moraš pokazati, da ti za nekoga ni vseeno, ampak kar je preveč, je pa preveč." Tamara je ocenila, da tudi on ni pravi za Jacqueline, Gašper pa je še dodal, da se za žensko in avtobusom ne izplača letati, ker za prvo vedno pride druga.