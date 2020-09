Tamara Korošec o Renatovem novem dekletu: Rečem lahko samo, da je prava mačka

Tamaro Korošec in Renata Lužarja je združila oddaja Ljubezen po domače. Ko je že kazalo, da bodo prvič pri nas paru iz šova zazvonili poročni zvonovi, sta razdrla zaroko in se dokončno razšla. O razlogih za konec zveze, ki je bila polna vzponov in padcev, nista želela govoriti, slišali smo lahko le to, da je bilo “ lepo, dokler je trajalo ”.

Zato so zvesti gledalci šova med spremljanjem novosti letošnje sezone, Ljubezni po domače na kavču, ob Tamarini izjavi, da je samska zaradi varanja, zastrigli z ušesi. Ali je izjava letela na Renata oziroma tudi na Renata? Tamara pojasnjuje: “Ne bom rekla, da so vsi moški enaki, ampak večina pa je takšnih, da jih hitro kaj zamika, zato sem to rekla. Malo v šali, malo zares. Glede Renata pa ne bi nič komentirala.”

In če je Tamara “srečno samska”, kot pravi sama, pa je Renato našel srečo v objemu novega dekleta. Svoje ljubezni Patti ne skriva in jo je že ponosno predstavil na Facebooku. Tamara je še ni spoznala, in kot kaže, je tudi nikoli ne bo, saj z Renatom nista več v stikih, videla pa je fotografije, ki jih je iskreno komentirala: “Rečem lahko samo, da je prava mačka.”