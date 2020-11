Tamara Korošec objokana, spremenila je mnenje o Janezu

Komentatorje iz Ljubezni po domače na kavču je presenetilo, ko je Lilija Janezu Reberniku povedala, da izstopa iz bitke za njegovo srce. Tamara Korošec: “Kakšna carica.” Nato pa je doumela, da se Lilija poslavlja, in njeno razpoloženje se je v hipu spremenilo. Ko je Janez zajokal in za njim še Lilija, tudi sama ni mogla zadržati solz. Zaskrbljeni Doroteji je povedala, da se ji je junak podeželja zasmilil. Tamara: “Verjamem, da ni slab fant. Pač tipičen moški je. Ne more iz svoje kože ... Kar stisnit bi ga zdajle šla.”

In kaj ste še zamudili?

Ko je Boštjan izjavil, da si prav on najbolj zasluži Jacqueline Kale, je Tamara izjavila, da bi se moral zbuditi iz svojih sanj. Komentatorjem ni bilo všeč, ko je Miranu rekel, da je ‘presmotan’ zanjo. Tamara pa je med prepiranjem razgretih snubcev napovedala: “Ne bo nikogar imela.”