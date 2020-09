Bivši tekmovalki: Samski Tamari Korošec je Doroteja Knehtl ponudila rešitev

Včeraj so na kavč prvič sedli Jože Rožen in njegova hči Teja, Renatovi snubki Doroteja Knehtl in Tamara Korošec ter brata Jaka inGašper Hafner. Ustvarjalci zabavne televizijske novosti so za začetek z gledalci delili zanimivo statistiko. Ne presenečajo podatki, da je Ljubezen po domače osvojila gledalce kar 21 držav, da se je poročilo kar 178 v šovu združenih parov, rodilo pa se je kar 360 otrok. Slednje tudi po zaslugi Jake Hafnerja in njegove Ane iz prejšnje sezone ter Damjana Šalamuna in njegove Barbare iz aktualne sezone. Jaka Hafner je povedal: "Oddaja Ljubezen po domače mi je zelo spremenila življenje. Sploh si nisem mislil, da tako. Ane zagotovo ne bi spoznal, če ne bi bilo te oddaje."