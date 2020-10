Tamara o prvi noči z Renatom: Samo ugriznila sem ga

Tamara Korošec je Doroteji Knehtl prisegla, da se prvo noč med njo in Renatom Lužarjem ni zgodilo prav nič. Svojega nekdanjega zaročenca pa razume, zakaj se je hvalil z nasprotnim.

Tamara ne odobrava alkohola Tamara Korošec in Doroteja Knehtl sta med ogledom nove oddaje Ljubezen po domače ugotavljali, da se je Metka Šeškar povsem ogrela za Josipa. V Frančev uspeh pri osvajanju junakinje podeželja sta dvomili. Tamara je povedala, da sama zaradi slabih izkušenj iz preteklosti ne odobrava alkohola, in Frančevo obnašanje se ji je zdelo nesprejemljivo: "Pijan k nekomu prvič priti je katastrofa ... Verjetno ima probleme, samo, daj, to pusti doma, vsaj zaradi Slovenije, ki te gleda, se malo zadrži." Gašper in Jaka Hafner pa ga nista obsojala. Gašper v smehu:"Zavidam mu."

icon-expand Gašper ni obsojal Franca FOTO: POP TV

'Ugriznila sem ga edino' Esmeraldino zbadanje Anamarije, češ da je s Francem Jarcem verjetno preizkusila vse postelje v hiši, je Tamaro spomnilo na zaplet iz sezone, v kateri se je sama borila za srce Renata Lužarja. Tamara je pripomnila, da bi morala Anamarija zanalašč reči, da je preizkusila posteljo: "Tako kot sem jaz rekla, ko si me ti napadla." Doroteja: "Ja, pa sta vidva takrat nekaj imela, kajne?" Tamara je prisegla, da z Renatom prvo noč nista imela nič: "Samo ugriznila sem ga." Doroteja: "On je pa govoril ..." Tamara v smehu: "Veš, da se je hvalil. Jaz bi se tudi na njegovem mestu."

icon-expand Tamara se je spomnila prve noči z Renatom. FOTO: POP TV

Doroteji se Josip zdi pravi moški Komentatorje je s svojo energijo in smislom za humor pritegnila Frančeva snubka Joži. Jožetova hči Teja pa je občudovala Josipov karakter, saj se v 20 letih ni dotaknil alkohola. Tudi Doroteji je Metkin snubec strašno všeč: "Najbolj moški mi je Josip. Romantičen, šarmanten, zna skuhati. Zna razvajati punco, žensko."Tamara:"A zato so tebi stari všeč? Ker so večji kavalirji."Doroteja je pritrdila in dodala: "Romantiki pihajo na dušo, potem pa popihajo."

icon-expand Doroteji je všeč Josip. FOTO: POP TV

Stava Tamare in Doroteje Tamara in Doroteja sta tudi stavili, katero snubko bo izbral Damjan Šalamun. Doroteja je stavila, da bo to Jevrosima, Tamara pa se je odločila za Moniko. Ko pa je prišla Janja, je Tamara priznala, da je povsem pozabila nanjo. Bila je prepričana, da bo Damjan izbral njo, saj se je med njima iskrilo, in ko je šel ponjo, je bil tako vesel, da je kar pozabil na ostala dekleta. Komentatorji bodo na kavč sedli znova naslednjo nedeljo takoj po oddaji Ljubezen po domače. Oboje že 24 ur prej naVOYO.