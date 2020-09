Tamara: Renatu in njegovemu dekletu se godi krivica

Tamara Korošec in Renato Lužar , ki ju je združila Ljubezen po domače, po razhodu nista ostala v stikih. Medtem ko se je delovni Bločan odločil za življenje stran od oči javnosti, Tamara še vedno uživa v soju žarometov. Ob nedeljah jo lahko spremljate v vlogi komentatorke v novosti letošnje sezone, Ljubezni po domače na kavču . Družbo ji dela Doroteja Knehtl , prav tako Renatova snubka, ki je po novem srečno oddana. Ena izmed tem v oddaji je bila tudi varanje, in ko je Doroteja izjavila, da “ vsi varajo ”, je Tamara nadaljevala: “ Ja, saj zato sem samska. ”

Vsi, ki ste pomislili na to, da je izjava letela na Renata, ste prišli do napačnega zaključka. Tamara je za naš portal že takrat izjavila: “Ne bom rekla, da so vsi moški enaki, ampak večina pa je takšnih, da jih hitro kaj zamika, zato sem to rekla. Malo v šali, malo zares.”

Toda nepreverjene informacije so že zaokrožile po medijih, kar Tamara obsoja: “Mojo izjavo so narobe razumeli. Jaz nisem nikoli rekla, da me je Renato prevaral. Jaz sem na Dorotejino izjavo, češ da vsi varajo, komentirala samo, da sem zato sama. S temi lažnimi članki delajo krivico Renatu in njegovi punci in to se mi zdi nepravično.” Dodala je še: “Patricija ni povezana z najinim razhodom.”