Tanja je našla devet novih podeželskih junakov, ki že čakajo na vaša pisma

"Ljubezen, to je nekaj najlepšega," pravi Mija Rovtar iz Kočevja, ki jo bomo morda spremljali v šesti sezoni edinstvenega romantičnega šova Ljubezen po domače . Prejeti mora namreč dovolj pisem gledalcev, a se za aktivno in energično 53-letnico zagotovo ni treba bati. Mija je pred dvema letoma izgubila moža, s katerim je bila skupaj od svojega 16. leta, sedaj želi spoznati prijaznega kavalirja stare šole.

Poleg Mije bodo gledalci v nocojšnji predstavitveni oddaji šeste sezone šova spoznali še eno damo in osem podeželskih junakov, ki so pripravljeni na nove ljubezenske dogodivščine. To so Nada Zajc iz Domžal, Damjan Kotnik s Prevalj, Vojko Valenčak iz Buč, Jure Novak iz Čemšenika, Matej Štrajhar s Tabora, Boštjan Kulovec iz Novega mesta, Drago Kosmač iz Renč in Jure Struna iz Šentvida pri Stični. V njihovem raju jih bo obiskala ambasadorka ljubezni Tanja Postružnik Koren, ki ji bodo zaupali marsikatero podrobnost iz svojega življenja.