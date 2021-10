Tanja Postružnik Koren bo v roke vzela Francijevo hišo

V nocojšnji oddaji Ljubezen po domače bodo zasijali glasbeni talenti junakov podeželja in njihovih kandidatk. Vesna in Miroslav bosta zaigrala na kitaro, Sonja bo prepevala, k Miroslavu pa bo prišla Joži, oborožena s flavto. Med lepimi in zabavnimi glasbenimi vložki pa se bo nadaljevala bitka za srca junakov podeželja. VOYO vam omogoča ekskluzivni enotedenski predogled vsake oddaje Ljubezen po domače.