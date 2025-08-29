Tanja Postružnik Koren: En par se je zaljubil že ob prvem pogledu

Pred začetkom nove, sedme sezone šova Ljubezni po domače, ki se na POP TV vrača že 1. septembra, smo poklepetali s stebrom tega šova, z voditeljico Tanjo Postružnik Koren . Že sedmo sezono jo bomo spremljali v vlogi voditeljice, svetovalke in opazovalke. In kaj pravi, kakšni so letošnji pari, bo kaj sreče v ljubezni? " En par je bil že od vsega začetka, od prvega pogleda, ko sta se zagledala, prepričan, da je to to. Res filmsko. Vmes so bile razne pasti, saj veš, ekipa, mi smo malo nagajivi in skušamo speljati koga na kriva pota ali vreči kakšno kost. Ni se dalo. Slišim, da sta še zdaj zelo srečna," je povedala Tanja Postružnik Koren in dodala, da vse do konca oddaje ne bomo mogli ugotoviti o katerem paru govorimo: "Na začetku jih je veliko. Jaz rečem, da vsako sezono spoznam okoli 60 ljudi."

O letošnjih kandidatih pa pravi, da so zelo prepričani v to, da ljubezen je: "Se mi zdi, da je bilo v preteklih sezonah marsikaj. Velikim smo skušali povrniti vero v ljubezen. V letošnji sezoni pa so sami taki, ki dejansko samo še gledajo, kje je ta ljubezen."

Ob 30-letnici POP TV-ja pa smo jo vprašali, kako je njo zaznamovala naša televizija in kaj ji je dala oddaja Ljubezen po domače. Predvsem pravi, da ji je POP TV dal nova obzorja. Kakšna? Več v intervjuju zgoraj.