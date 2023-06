Tanja vabi na čudovito potovanje: Ker smo mi vsi ljubezen

Tanja Postružnik Koren je obiskala 11 čudovitih duš, ki hrepenijo po pravi ljubezni. Vsi iskalci so odprli svoja srca, da bi gledalkam in gledalcem zaupali svoje življenjske zgodbe. Sedaj ste na vrsti vi!

Pravljično, že sedmo ljubezensko popotovanje se je začelo ob prelepem jezeru Jasna v Kranjski gori. Tam so Tanji Postružnik Koren delali družbo junaki preteklih sezon Ljubezni po domače. Med njimi sta bila Sentya Tia Awbell in Matej Rakovec, ki ju je združila peta sezona in sta ustvarila čudovito družinico. V prejšnji sezoni sta se zaljubila Mirko Košir in Julijana Štilec, Metka Šeškar in Branko Cvek pa sta ustvarila lepo prijateljstvo. Tanja je prepričana, da se bo tudi v pravljični sezoni 'nekaj zgodilo'.

Ne igram nobenega inštrumenta, ampak zaigral bom na vaše srce' Prvi se je gledalkam predstavil 59-letni Mirko Kocjančič iz Ljubljane: "Po horoskopu sem vodnar, po poklicu pa vrtnar." V svoji vrtnariji z ljubeznijo vzgaja rože, s katerimi se ukvarja že celo življenje. Ima veliko prostega časa, ki ga izkoristi za potovanja in ribolov. Je avanturist in živi s polnimi pljuči. Ima veliko prijateljev, toda ob večerih pogreša prijetno družbo. Poročil se je, ko je bil po svojem mnenju premlad, druga zveza pa je trajala samo 10 mesecev. V prvem zakonu je dobil sina in danes ima dva vnuka, ki mu pomenita vse. Mirko si želi partnerko, s katero bi potovala in skupaj vzgajala rožice. Mirko: "Puncam ponujam celega sebe in še kaj zraven." Mora pa biti tista prava, imeti mora pozitivno energijo, biti mora iskrena, poštena, preprosta, tudi vitka. Mirko na Tanjino vprašanje, kje je prostor za ljubezen: "Če imaš nekoga rad, ga spoštuješ, je povsod ljubezen." Dodal je še: "Če želite spoznati iskrenega, poštenega in delavnega moškega, mi pišite. Luštno in zabavno bo. Ne igram nobenega inštrumenta, ampak zaigral bom na vaše srce."

Romantični kavboj išče iskrenost, zaupanje in strast 30-letni Peter Benedik prihaja iz Spodnje Lipnice pri Radovljici in je takoj razjasnil: "Pravijo eni, da smo Gorenjci škrti. To ni res." Po poklicu je varilec: "Varjenje je spajanje dveh elementov, dosti podobno kot ljubezen. Če sta dva za skupaj, sta za skupaj." Peter je sproščen, zabaven, rad pleše in uživa v življenju. V mladosti je treniral hokej, bil je tudi prostovoljni gasilec. Njegove tetovaže pripovedujejo, da je po horoskopu bik in da se navdušuje nad motorji in hitrostjo. Želi si še tetovaže imena svojega otroka, ko bo ta prišel na svet. Peter: "V mojem življenju je bilo precej ljubezni, ampak zdaj sem samski. Ena ljubezen pa še vseeno obstaja, to je ljubezen do konj." Med ježo se počuti svobodnega in pozabi na vse, zelo rad pa jezdi skupaj s prijatelji: "Ker v življenju je pomembna družba." Pravi, da je nežna in romantična duša: "Zame je ljubezen iskrenost, zaupanje, strast in pa seveda predajanje drug drugemu." Pri ženskah so mu pomembni značaj, postava, nasmeh, oči in dolgi lasje: "Na podlagi vsega tega se znam hitro zaljubiti." Tanji je zaupal, da je ločenec, sedaj pa je čas za nov krog. Peter: "Dekleta, če vas zanima moja osebnost, se kar prijavite. Jaz sem tukaj."

Zlato, a osamljeno srce 62-letna Sonja Hojnik iz Bratislavcev je na začetku povedala: "Nimam več kaj izgubiti. Grem v to noro avanturo. Kar bo, pa bo." Po poklicu je natakarica, izobraževala se je tudi na Biotehnični fakulteti za ekološko kmetijstvo. Vsak dan na svoji ekološki kmetiji skrbi za živali, vrtnari, kosi, kuha, čisti in še kaj. Sonja: "Mislim, da sem jaz super ženska." Lepo ji je, ker živi z naravo, toda ob večerih ji je težko. Prijavila jo je soseda, ker je opazila, da je po smrti moža osamljena. Ko ji je sin prinesel knjigo Čar samozavesti, se ji je posvetilo, da mora živeti naprej. Spominja se lepih občutkov zaljubljenosti, ne more pa povedati, kakšni moški so ji všeč: "Ko ga bom videla, bom začutila, ali je pravi ali ni." Rada bi imela prijatelja za družbo, za pogovor, sprehode in ples. Sonja: "Lahko pa se tudi zaljubim." Želi si spoznati moške s pozitivno energijo, da se bo z njimi pogovarjala in se ob njih nasmejala. Sonja vabi: "Fantje, prijavite se. Veseli, zabavni. Lepo nam bo na kmetiji. Sigurno se bo razvilo kakšno prijateljstvo, mogoče še kaj več."

Princ išče svojo princeso 47-letni Dušan Petrič iz Starega trga pri Ložu pravi, da je odkrit, pošten in vedno nasmejan, najraje pa vidi nasmejane ljudi okoli sebe. Dušan: "Ker smeh je pol zdravja, pol so pa jabolka." V Ljubezen po domače ga je prijavila dobra prijateljica iz otroštva. Dušan: "In sem se prišel oženit." Ukvarja se z električnimi napeljavami, veliko časa pa posveti glasbi in je princ cerknišega pustnega karnevala, zato ob sebi potrebuje princeso. Prostega časa nima veliko, a si ga za pravo osebo vedno vzame. Bil je v nekaj zvezah, ne ve pa, zakaj je samski. Želi, da bi se to spremenilo, in želi si velike, kmečke poroke. Dekleta je povabil: "Pišite, kličite, se vidimo, slišimo, čutimo."

Matej želi spisati svojo, najlepšo pravljico 37-letni Matej Nikolavčič iz Goriških Brd je povedal: "Ko se vozim, se počutim adrenalinsko, svobodno. Edino, kar mi manjka na motorju, je ena fajn pupa." Sicer se ukvarja z vinogradništvom in sadjarstvom, opravlja pa vsa kmečka dela. Njegov hobi je nogomet. Živi v svojem stanovanju, dekletu, ki bi zaživelo z njim, pa obljublja srečno življenje. Pri dekletih mu je najbolj pomembno, da so poštena, delavna, dobrega srca in da se rada šalijo. Sam je preprost, družaben in romantičen. V oddaji se želi zaljubiti, se z izbranko poročiti in živeti skupaj do konca svojega življenja. Matej: "Punce, pišite mi pisma, da se spoznamo in lepo imamo."

Vdovec Josip pogreša pogovore, nežnosti in objeme 75-letni Josip Antolić iz Krškega pravi, da so ženske zanj božji dar: "Brez njih ne bi mogel živeti." Po poklicu je rudar, sedaj pa že 28 let uživa v pokoju. Dolgo časa je bil srečno poročen, po ženini smrti pa je ostal sam: "Hudo je. Drugačno življenje je potem." Osamljenost se prikrade zvečer, ko si želi nežnosti, pogovor in objem. V prostem času rad gobari in se sprošča v toplicah. Pridno tudi skrbi za svoje zdravje in je aktiven. Josip: "Jaz ne potrebujem medicinske sestre, jaz potrebujem žensko, da se zanesem nanjo in ona name." Delati ne želi, rad bi samo užival. Na damah najprej opazi oči in postavo, pomembno pa je, da so poštene, ljubeče in da imajo smisel za humor. Josip: "Pridite, ženske, na moj ranč, nimate kaj izgubiti, lahko samo dobite. Pridite."

Dejanove pridne roke in veliko srce 25-letni Dejan Ponikvar prihaja iz Nove vasi na Blokah. Je redno zaposlen, ob službi pa se ukvarja s kmetijstvom. Kmečkih opravil je vajen od majhnih nog in so mu prirasla k srcu. Dejan: "Brez tega ne morem." Na kmetiji živi skupaj s staršema in mlajšim bratom, sestre pa so se odselile. Všeč so mu preprosta dekleta, ki so mu karakterno podobna, torej dobre volje in nasmejana, lahko so tudi mestna. V prostem času se ukvarja z več hobiji, rad se denimo sprošča na štirikolesniku. Dejan: "Za svojo punco bi naredil vse ... Punce, videle ste me, slišale ste me, če ste začutile, da je to to, pišite mi in gremo obrnit nov list v življenju skupaj."

Jasna si želi prave ljubezni 55-letna Jasna Perme iz Braslovč pravi, da je nepopravljiv romantik in večen otrok. Po poklicu je trgovka, večino časa pa je delala v gostinstvu kot natakarica. Rada je v naravi, njena največja ljubezen pa so živali, od katerih se lahko ljudje marsikaj naučimo, predvsem brezpogojne ljubezni. Njena sanjska hiša je brunarica: "Če bi z brunarico v paketu prišel še sanjski moški, toliko bolje, ne? Se uresničijo vse sanje." Jasna je članica Prostovoljnega gasilskega društva Braslovče. V ljubezni je bila razočarana, zaradi česar je želela življenje preživeti sama, a so ji položili na srce, da je treba izkoristiti vsako priložnost in vsak dan živeti polno, saj ne veš, kdaj bo zadnji. Želi si spoznati srčne moške, ki ne ostajajo samo pri besedah. Jasna: "Dobrodošli vsi iskreni, čuteči, ljubeči, predvsem pa pošteni, brez mask, brez nekih pretvarjanj. Moški, ki sanjajo o pravi ljubezni."

Ljubeči Marjan ni za staro šaro: Imam še dosti stvari za ponuditi 65-letni Marjan Pristopec iz Šmartnega pri Litiji živi na kmetiji, kjer skrbi za živali in rad žaga drva. Poročen je bil pet let, v zakonu je dobil sina, kasneje pa postal dedek. Samski je že 30 let. Marjan: "Težko je najti žensko za na vas ... Jaz sem kar osamljen, samo ne pokažem. Ne dam se." Njegova družina so bile ves ta čas njegove živali, a si ob sebi želi prave ženske in njenih nasvetov. Marjan: "Tri vogale drži pokonci, moški pa enega in to je veliko vredno. Potem raste kmetija." Stara leta zato želi preživeti v družbi prijetne ženske, ki bi bila preprosta, poštena, nasmejana in bi imela rada živali. Marjan: "Mislim, da imam še dosti stvari za ponuditi ... Punce, resne, pristne, pridite na mojo kmetijo. Čakam vas."

Leta niso pomembna, pomembna sta srce in duša 51-letni Sandi Hribernik iz Koritnega nad Oplotnico je povedal: "Skoraj vse imam, ampak nimam pa druge polovice. To bi rad spremenil." Sandi ni vajen posedati, ukvarja se z raznimi deli od barvanja, sajenja in obdelave lesa vse do kuhanja. Sandi: "Pri meni ne bo nobena punca lačna. Pravi ded mora znati skuhati, pospraviti, pa se tudi znati razjokati. Pa tudi znati reči 'oprosti', če si naredil kaj narobe." Ljubezen je zanj sveta, zanjo je pripravljen narediti marsikaj, tudi preseliti se. Želi spoznati iskrene, poštene ženske, ki so v življenju že nekaj doživele. Z izbranko želi uživati, potovati, raziskovati, se veseliti in prehoditi celo življenjsko pot. Sandi pravi, da je vseeno, kako dolge lase ima ženska, samo da ima podstrešje pospravljeno. Tudi leta niso pomembna, pomembna sta srce in duša. Sandi: "Drage punce, draga dekleta, prijavite se, ne bo vam žal. Ponujam kup zabave, kup sprostitve. Prijavite se za pravega deda."

Katero dekle bo ogrelo Pablovo ranjeno srce? 47-letni Pablo Alejandro Gelb prihaja iz Litije, rojen pa je bil v Argentini. V Slovenijo je prišel leta 2002 igrat nogomet, nato se je odločil tukaj tudi ostati, saj je bilo življenje v naši deželi krasno. Slovenci so tudi njegovi stari starši, in sicer Primorci in Ljubljančani. Pablo uživa v naravi, kjer se umiri, posluša srce in zbistri misli. Zaposlen je v podjetju z avtodeli in uživa pri delu z ljudmi. Pravi, da je prilagodljiv in dobrega srca. Bil je poročen osem let, v zakonu pa so se mu rodili trije otroci, ki jih obožuje. Pri ženski mu je pomembno, da ima nekaj za prijeti. Najhitreje jo opazi, ko je oblečena lepo po domače in ima iskrice v očeh, za kaj več jo mora najprej spoznati. Prizna, da je imel ranjeno srce, ki je zato precej zaprto: "Se bo morala malo potruditi, da pride notri." Zna biti vroč, pa tudi hladen, in ko je zaljubljen, je 'smotan'. Ženske takrat razvaja z rožami in večerjami. Pablo: "Punce, zgrabite svinčnik in papir ter začnite s pisanjem. Malo se potrudite in mi poskusite priti do srca. Poljubček vsem. Pišite mi!"