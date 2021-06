Tanjo Postružnik Koren ljubezen včasih spravlja ob živce

Tanja je radovedna duša, ki pravi, da ima s čustvom, ki številnim zmeša glave, veliko skupnega: "Ljubezen je res le beseda, ki opisuje neskončno paleto čustev, toda Ona, ki je ženskega spola, zna biti precej podobna meni. Zato jo skušam razumeti in me včasih spravlja ob živce, ker ne gre in ne gre, ker rine z glavo skozi zid, a je ne obsojam. Ker ne mara pravil, zato si dovolim, da se pojavi, da me vrti okoli malega prsta. Vem, da brez nje na koncu koncev ni nič. In je vse brez smisla. Zato si rečem, Tanja, pojdi, išči, opazuj in bodi radovedna. Ljubezen najde tudi najbolj oddaljena srca. In najde srca, ki so zlomljena, razočarana. Ljubezen najde pot, četudi se ji nevoščljivi porogljivo smejejo. Zato smo tu – že šesto sezono, ker ljubezen ne pozna ne let in ne starosti in ne sezon in ne števil. Ljubezen po domače presega vse to in prisega na eno – spreminjati življenja na bolje."