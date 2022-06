Tatjani ne manjka snubcev: Kar naprej me kličejo

Tatjana Puhič meni, da je njena zgodba z Dragom Kosmačem končana, da pa življenje lahko preseneti. Presenečajo pa jo že snubci, ki jo skušajo osvojiti, a se zaenkrat ni odločila za nikogar.

Konec Ljubezni po domače je postregel z nepričakovanim preobratom na romantičnem popotovanju Draga Kosmača. Tako kot gledalci je bila tudi Tatjana Puhič silno presenečena, ko jo je na domu presenetil junak podeželja. Tatjana: "Ja, seveda. Bilo je tako, da so mi rekli, da se je Drago odločil in je odšel z Mojco, potem pa so me iz hiše klicali. In grem ven pa je naproti prišel. Seveda sem bila vesela, da je prišel pogledat, kje živim." V ljubezenskem zanosu je Tatjana celo pomislila na poroko, ampak iz tiste moke očitno ne bo kruha. Tatjana: "Mislim da ne, čeprav tega ne moreš vedeti. To se bo pa sam odločil, kaj pravzaprav hoče. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost." Z Dragom sta se zadnjič srečala prav na snemanju zadnje oddaje, slišala sta se samo še enkrat.

icon-expand Prvo srečanje z Dragom FOTO: POP TV

A postavni in delovni Tatjani ne manjka ponudb. Tatjana: "Kar naprej me kličejo. To je pa televizija naredila. Eni kar dobijo številko, ne vem, od kod. Vabijo me na večerje, jaz se pa nisem še nič odločila ... Jaz želim enega preprostega, poštenega človeka, pa da se bova razumela in da gre življenje lepo naprej."

Tatjana še pove, da bo tako snemanje Ljubezni po domače kot tudi Draga ohranila v najlepšem spominu. Tatjana: "Pošten človek, dober. Super smo se imeli, lepo mi je bilo, nepozabno. To pa moram reči, da je bila taka izkušnja, ki je človek ne doživi, če ne gre v to ... Vse mi je bilo všeč, tudi moje konkurentke, s katerimi smo se dobro razumele. Ogromno stvari sem videla, pa to, da smo se lahko preizkusile na simulatorju letenja, to je bilo res sanjsko doživetje."

icon-expand Tatjana si želi spoznati preprostega in poštenega moškega. FOTO: POP TV