Teja ima kar sedem bratov: Verjamem, da je vsak otrok dar od Boga

Družina Teje Krašna iz Ljubezni po domače šteje kar 10 članov. Sama je najstarejša med otroki in ima kar sedem bratov. Povedala je, da je bilo življenje s toliko sorojenci včasih naporno. Teja: " Veliko sem jim pomagala pri njihovih šolskih nalogah, poskrbela za razlage snovi, ko starši niso utegnili. Pomagala sem jim pri urejanju šolskih torb. Zdaj, ko so odrasli, se sami znajdejo in mi ni več treba. "

Veseli jo, da je vsak brat edinstven, pa tudi, da opravijo težja moška opravila ali dela na domači kmetiji, ki ji ne dišijo najbolj. Za slednje se Teja hitro oddolži. Teja: "Jaz se bolj osredotočim na gospodinjska opravila in pomagam mami. Bratje pomagajo očetu na njivi, jaz pa mami na vrtu. Kot primer lahko navedem, da mi pobiranje jabolk in hrušk ne diši, pa to opravijo bratje. V zameno pa jim potem kaj sladkega spečem, ali pecivo ali pito ali štrudelj."

Lepih trenutkov je veliko, najlepši pa so zanjo tisti, ki jih skupaj preživijo ob družinskih praznikih. Teh glede na število članov ni malo. Teja je v oddaji razkrila, da sta starša sprva želela imeti pet otrok, a je v njuno življenje prišlo še trojno veselje in sreča. Vsem sta skozi leta predala lepe vrednote. Teja: "Vzgojena sem bila v krščanski veri, kar mi je dalo moralne temelje in vero v dobro. Iz delavne družine sem prevzela vrednote vztrajnosti in spoštovanja do dela." Kar bo prenesla tudi na svoje potomce.

Sama bi si želela imeti večjo družino, a le štiri otroke, dve deklici in dva fanta. Kaj pa, če se bo tudi pri njej ta številka povečala, tako kot se je pri njenih starših? Teja: "Če bi se mi število otrok povečalo, bi to sprejela z odprtim srcem, saj verjamem, da je vsak otrok dar od Boga. Res pa je, da se je moja mama kar mlada poročila in želela vsakega od nas."