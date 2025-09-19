Svetli način
Ljubezen po domače

Teja ima kar sedem bratov: Verjamem, da je vsak otrok dar od Boga

Velenje, 19. 09. 2025 09.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
11

Teja Krašna prihaja iz velike družine, ima kar sedem bratov. Kot najstarejša med otroki je sorojencem veliko pomagala, kar je bilo zanjo naporno. A je njihovo življenje polno lepih trenutkov, pa tudi pomembnih vrednot.

Družina Teje Krašna iz Ljubezni po domače šteje kar 10 članov. Sama je najstarejša med otroki in ima kar sedem bratov. Povedala je, da je bilo življenje s toliko sorojenci včasih naporno. Teja: "Veliko sem jim pomagala pri njihovih šolskih nalogah, poskrbela za razlage snovi, ko starši niso utegnili. Pomagala sem jim pri urejanju šolskih torb. Zdaj, ko so odrasli, se sami znajdejo in mi ni več treba."

Veseli jo, da je vsak brat edinstven, pa tudi, da opravijo težja moška opravila ali dela na domači kmetiji, ki ji ne dišijo najbolj. Za slednje se Teja hitro oddolži. Teja: "Jaz se bolj osredotočim na gospodinjska opravila in pomagam mami. Bratje pomagajo očetu na njivi, jaz pa mami na vrtu. Kot primer lahko navedem, da mi pobiranje jabolk in hrušk ne diši, pa to opravijo bratje. V zameno pa jim potem kaj sladkega spečem, ali pecivo ali pito ali štrudelj."

Lepih trenutkov je veliko, najlepši pa so zanjo tisti, ki jih skupaj preživijo ob družinskih praznikih. Teh glede na število članov ni malo. Teja je v oddaji razkrila, da sta starša sprva želela imeti pet otrok, a je v njuno življenje prišlo še trojno veselje in sreča. Vsem sta skozi leta predala lepe vrednote. Teja: "Vzgojena sem bila v krščanski veri, kar mi je dalo moralne temelje in vero v dobro. Iz delavne družine sem prevzela vrednote vztrajnosti in spoštovanja do dela." Kar bo prenesla tudi na svoje potomce.

Sama bi si želela imeti večjo družino, a le štiri otroke, dve deklici in dva fanta. Kaj pa, če se bo tudi pri njej ta številka povečala, tako kot se je pri njenih starših? Teja: "Če bi se mi število otrok povečalo, bi to sprejela z odprtim srcem, saj verjamem, da je vsak otrok dar od Boga. Res pa je, da se je moja mama kar mlada poročila in želela vsakega od nas."

Teja Krašna
Teja Krašna FOTO: POP TV

Pari, ki so sodelovali v Ljubezni po domače, so se že poročili ter ustvarili družino, in med njimi bi lahko bila tudi sama. Prijavila se je za Dejana Ponikvarja, na katerega jo je opozorila prav njena mama. Teja: "Mama mi je na televiziji pokazala kandidata Dejana, ker se je lepo predstavil, ter izgledal iskren in pozitiven fant." Ni pa imela samo maminega blagoslova, pri njeni odločitvi so jo podpirali tudi njeni bratje. Teja: "Bratje so mi rekli, da se moram sama odločiti, ali želim iti v Ljubezen po domače, in da mi bodo stali ob strani, čeprav si sami ne bi želeli biti pred kamero in na televiziji." In sedaj, ko jo lahko spremljajo v oddaji? Teja: "Najmlajši bratec je navdušen, ko me vidi na televiziji." Resda je Dejan trenutno bolj naklonjen Patriciji, a ga Teja pohvali: "Dejan deluje odločno ter s pravilno držo do izbranke." Vprašanje je seveda, ali bo tako tudi ostalo. Če bo prišlo do preobrata, ta ne bo prvi v Ljubezni po domače.

Spremljajte Ljubezen po domače in Ljubezen po domače na kavču od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 teja krašna
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Mikl
19. 09. 2025 10.18
Simpatična
ODGOVORI
0 0
CorbaMorba
19. 09. 2025 10.16
Hetero ponos!
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
19. 09. 2025 09.58
+6
Dnevna doza nestrpnosti in primitivnosti v komentarjih. Bog ne daj, da kdo razmišlja drugače.
ODGOVORI
6 0
AMZS
19. 09. 2025 09.49
-3
Bogi ljudje v kasni zablodi zivijo. Tu je bog sam ata k v opitem stanju ne ve kdaj ga ven dat. Mama pa v strahu pred bogovi noge narazen.
ODGOVORI
3 6
periot22
19. 09. 2025 10.03
+4
AMZS ne sodi drugih po sebi!!!!!!!!
ODGOVORI
4 0
Mclaren
19. 09. 2025 09.36
-4
Koga briga v kaj verjameš. Ja verjamem v kamen in tega ne razglašam.
ODGOVORI
4 8
toxicox
19. 09. 2025 09.48
+3
ti kar
ODGOVORI
3 0
Kritikizstajerske
19. 09. 2025 09.19
+4
Od boga ja....daj zbudite se! Potem pa naj bog, če zna otroke delat še poskrbi za mir na svetu!
ODGOVORI
10 6
TvojLjubečNoviSosedAzilant
19. 09. 2025 09.28
-2
Mogoče ti še ni kapnilo, da bog al bogovi nočejo, da je mir na svetu
ODGOVORI
3 5
lcePower
19. 09. 2025 09.38
+1
Ce ldje otroke delajo nej se za mir poskrbijo, mar ne?
ODGOVORI
2 1
TvojLjubečNoviSosedAzilant
19. 09. 2025 09.07
+1
Tako tako, medalja
ODGOVORI
4 3
