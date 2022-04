Teja in Sajra o 21 let starejšem Milanu: Razlika v letih je prevelika

Teja in Sajra sta razkrili, kaj se je in kaj se ni zgodilo med njima in šarmerjem Milanom, potem ko so kamere ugasnile. Komentatorji iz Ljubezni po domače na kavču so očitno imeli preveč bujno domišljijo.

Potem ko sta se kandidatki Jureta Novaka, Sajra in Teja, zadovoljni vrnili od Mije Rovtar nazaj na kmetijo junaka podeželja, so bili komentatorji iz Ljubezni po domače na kavču prepričani, da je bilo to po Milanovi zaslugi in da snubec Mije Rovtar tega ni dosegel samo s komplimenti. Sajra: “S Tejo sva pred odhodom v Kočevje bili slabe volje in sva se počutili grozno. Vem, da mora Jure izbrati le eno, ampak lahko bi bil vsaj prijateljski do drugih. Milan je v redu, dosti mi je svetoval, kaj naj naredim, ko pridem nazaj na kmetijo, v smislu, da naj ne ostanem tam, kjer se počutim nezaželeno. Kot sem omenila v oddaji, sem ga spoznala že na gradu, ampak res čisto prijateljsko.”

icon-expand Domišljija komentatorjev na kavču je bila preveč bujna. FOTO: POP TV

Teja je potrdila, da si Milan ne bi mogel pripisati prav nobenih zaslug za njuno zadovoljstvo. Teja: “Pri Miji smo se veliko bolje razumeli in hecali ... Milan je v redu človek in za hece, zato nama je tam odgovarjalo. Tudi Mija je bila en velik sonček in prijazna.” Sajra je še povedala, da sta s Tejo, ko so kamere ugasnile, ostali na večerji pri Miji. Sajra: “Potem sva šli do motela. Tam sva si odprli čokolado in uživali sami ob glasbi.”

icon-expand Sajra je upoštevala Milanov nasvet in je Juretu že napovedala svoj odhod. FOTO: POP TV

Med njima in Milanom se tako ni zgodilo prav nič in se tudi ne bo. Sajra: “Mogoče se nekomu 21 let razlike ne zdi preveliko, ampak meni osebno je. Poleg tega ima Milan prelepo hčerkico, le par let mlajšo od mene, tako da se jaz definitivno ne vidim kot njegova partnerka.” Teja: “Ne, med mano in Milanom se ne bi moglo nič zgoditi, razlika v letih je prevelika. Lahko sva samo prijatelja.”

icon-expand Teja pravi, da sta z Milanom lahko samo prijatelja. FOTO: POP TV

