Teja in Sebastjan presenetila z novico, da bosta zibala

Ljubezen po domače na kavču ne bi mogla imeti bolj čudovitega zaključka. Teja Rožen in njen izbranec Sebastjan Likar sta Jožetu povedala, da bo postal dedek.

Anamarija bo nosila hlače Komentatorji so se strinjali, da bo Anamarija Gorjup tista, ki bo na kmetiji Franca Jarca nosila hlače. Gašper Hafner je napovedal, da bo mir pri hiši, če bo vse po njeno, Tamara Korošec pa je točno napovedala, kako dolgo bo trajala njuna zveza: "John in Anamarija bosta po moje skupaj, dokler bo Anamarija tako hotela, ker se ji on tako ali tako vedno podredi in naredi vse tako kot ona hoče.”

icon-expand Tamara in Doroteja sta nazdravili na njuno prijateljstvo FOTO: POP TV

Začudeni nad Darjino reakcijo Gašper se je čudil, ko je zagledal Janeza Rebernika in Darjo Sančanin: "A se še nista pojedla?" Tamara je napovedala, da junak ne bo dolgo nasmejan, tudi brata Hafner sta napovedala začetek konca njune zveze. Zato so bili še bolj presenečeni, ko se je Darja ob prizorih z Janezovih zmenkov samo smejala, toda Jaka je kljub temu napovedal, da "tu ni prihodnosti". 'Janez, pameten bodi' Ko sta v vilo ljubezni prišla Janez Marn in Sabina Mlakar, je Teja Rožen opazila, kako daleč vsaksebi sta sedla. Jaka Hafner, ko je slišal za junakovo navdušenje nad mlajšimi ženskami: "Janez, pameten bodi, nisi več 25 let star, pa obdrži to, kar imaš." Gašper je bil mnenja: "Po moje sta za skupaj, samo Janez ni dorasel temu." Tudi Tamara in Doroteja Knehtl sta bili mnenja, da si Sabina zasluži boljšega. Teja pa: "Tako slab pa tudi ni." Poudarila je, da je kljub vsemu prijazen človek.

icon-expand Aplavz za Ljubezen po domače FOTO: POP TV

'Kje potem živiš? Pod smreko?' Medtem ko sta bila Jožetu Roženu kot par še najbolj všeč Metka Šeškarin njen Jože Drabik, sta brata Hafner godrnjala, češ da jima gre izbranec na živce. Doroteji ni šlo v glavo, ko je slišala izbrančeve pomisleke glede materialnih dobrin: "Kako nimaš nič? Kje potem živiš? Pod smreko?" Gašper je bil enakega mnenja kot Metka, češ da je težava v njegovem egu: "Saj ga je celo oddajo kazal." Tamara pa: "Vidiš, kaj pa nisi Branka izbrala?” Najlepši par sezone Ko sta Tamara in Doroteja zagledali Damjana Šalamuna in Barbaro Pastirk, sta se začeli spraševati, če je noseča. Vsem komentatorjem sta se zdela najlepši par. Teja jima je napovedala lepo prihodnost, brata Hafner pa sta se čudila, ker je Damjan poslal pismo ustvarjalcem oddaje, v katerem je izpovedal svojo hvaležnost in srečo. Nežnejši del komentatorske zasedbe se je za razliko od njiju ob tem opazno raznežil. Vsaj tri tedne in pol Ko je Jacqueline Kale razkrila, da je že tri tedne v zvezi, je Jože Rožen v smehu komentiral: "Ljubezen po treh tednih ne more biti resnična. Mora biti vsaj tri tedne in pol.” Vsi komentatorji so se začeli spraševati, če je Zlatansvojo Jacqueline morda prepričal s polno denarnico, Tamaro pa je malce spominjal na Sandija.

icon-expand Veselje pri Roženovih, na poti je dojenček! FOTO: POP TV

Najlepša novica za konec In tudi v Ljubezni po domače na kavču nas je na koncu čakalo največje presenečenje. Teja in njen izbranec Sebastjan Likar sta Jožeta in gledalce presenetila z novico, da bosta zibala. Sicer sprva temu ni verjel in je mislil, da se samo šalita, nato pa je le dojel, da bo res postal dedek in da bo treba veselo novico dobro zaliti. Zdelo se je tudi, da se mu je malce orosilo oko. Teja je še povedala, da je vesela, da je našla Sebastjana, zaradi katerega se še bolj veseli starševske vloge. Čestitamo! Zadnjo in vse pretekle oddaje četrte sezone Ljubezni po domače in Ljubezni po domače na kavču si oglejte naVOYO.