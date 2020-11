Teja je nasedla sladkim obljubam in se opekla

Ko sta se Janez in Darja odpravila na izlet z motorjem, se je Tamara Korošec spomnila, kako je, če ostaneš sam z dekletom, ki je ne prenašaš najbolje. Spominjala se je prvih dni, ki jih je preživela pri Lužarjevih: “ Ko sva bili z Dorotejo na kmetiji, mi je bilo res mučno, ker me je konstantno napadala ... Bolj kot sem se ji umikala, bolj ji je bilo zanimivo. ”

Ko se je Alenka šla pogovorit z Janezovo mamo, se je Tamara spet spomnila: “Zdaj pa je šla k mami tožit. Takšna je kot ti! Letela je k mami, ti jo zagotovo razumeš.” Doroteja je očitno spremenila mnenje glede tega in se je strinjala, da to ni v redu. Spomnila se je: “Ko sva bili s Tamaro na kmetiji, je bilo kar težko z njo preživljati čas, glede na to, da so bila med nama neka trenja.” Odločno pa je dodala: “Kar je bilo, je bilo in tega ne bom pogrevala.”

