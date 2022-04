Teja o Juretu: Pričakovala sem drugačnega fanta

Nato pa preseneti z izjavo, da ni do Jureta gojila prav nobenih čustev, zato ni nad razpletom prav nič razočarana. Teja: “ Popolnoma vseeno mi je. Jaz sem se prijavila, ker mi je bil Jure všeč, ampak ko sem ga videla prvi dan, mi ni bil več (smeh). Ni moj tip, pričakovala sem drugačnega fanta. Tudi po karakterju se ne bi ujela. Zmotilo pa me je, ker se ni ukvarjal z vsemi nami, ampak ves čas samo z Leo. Dobro mi je bilo edino, ko nas je lepo sprejel. ”

Že Sajra je napovedala, da Jure in Lea ne bosta ostala skupaj. Teja se strinja: “Med njima zagotovo ne bo nič, ker se že v oddajah vidi, da je vse to samo igra. Ona nič ne čuti do njega, ker je najbrž dojela, kakšen je.” Sama pa je že našla svojo srečo. Teja: “Imam fanta, sem sveže zaljubljena. Spoznala sva se na Instagramu in srečna sem z njim.”

Ne zamudite nadaljevanja Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV.