Roženovi odštevajo dneve do veselega dogodka, Teja pod srcem nosi fantka

Teja Rožen in Sebastjan Likar sta v zadnji oddaji Ljubezen po domače na kavču razkrila, da bosta postala starša. Veseli dogodek je že zelo blizu, bodoči dedek Jože Rožen pa se že veseli varstva svojega vnuka.

Teja Rožen in njen izbranec Sebastjan Likar sta v zadnji oddaji Ljubezen po domače na kavču presenetila z novico, da pričakujeta dojenčka. Bodoči dedek je bil ob tem vidno ganjen in zdelo se je, da se mu je malce orosilo oko. Spominja se: “Meni so že drugi govorili, da je nekaj ‘narobe’. So prej vedeli kot jaz.” Nato je le dobil potrditev, da bo na njegovi kmetiji prav zares odmeval otroški jok. Presenečenje je bilo kljub namigom veliko, sreča pa še večja. Jože: “Hvala bogu, da bo, da bomo imeli drugo delo. Ko se bom upokojil, bom lahko pazil nanj. Bo ravno dobro shodil.”

icon-expand Veselje v zadnji oddaji Ljubezen po domače na kavču FOTO: POP TV

In ker je od snemanja pa do danes minilo že več mesecev, je tudi veseli dogodek že zelo blizu. Pričakujejo ga v začetku februarja in Teja nam je zaupala, da pod srcem nosi fantka: “Nama so že na nuhalni svetlini povedali, da bo fantek, tako da sva kar hitro izvedela.” Do težko pričakovanega prihoda prvorojenca bo Teja v dobrih rokah, saj poleg očeta nanjo pazi tudi Sebastjan. Teja: “Mora malo. Ko si zaželim kaj za jesti, moram tisto dobiti, pa če je treba iti v pet trgovin.” Tudi Jože ga, bolj po moško, pohvali: “Je v redu, ja. Je zagnan.”

icon-expand Prizor veselega pričakovanja, ki bo ogrel marsikatero srce FOTO: POP TV

Teja nas je razveselila tudi z novico, da se počuti dobro: “Na začetku je bila malo kriza, mi je bilo slabo, zdaj je pa v redu. Tako da sem kar fino prišla skozi.” A vseeno pazi nase in se v zadnjih tednih nosečnosti ne napreza. Jože se pošali: “Ona zdaj samo z jezikom dela. Govori in govori, tisto ji moramo zablokirati.” Ko ga vprašamo, po kom ima to svojo lastnost, pa v smehu odvrne: “Ne vem.” Vse oddaje Ljubezni po domače na kavču in seveda Ljubezni po domače najdete naVOYO.