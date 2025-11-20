Svetli način
Ljubezen po domače

Teji ni bil namenjen Dejan, srce ji je ukradel Žan

20. 11. 2025

Teja Krašna je po slovesu od Dejana Ponikvarja vedela, da Bločan ni pravi zanjo in da pravi še pride. Tako se je tudi zgodilo, po koncu snemanja Ljubezni po domače ni bila prav dolgo samska, v njeno življenje je prišel Žan.

Teja Krašna se je v Ljubezni po domače predstavila kot mirna, prijazna, nekonfliktna in delavna kandidatka. Na kmetijo Dejana Ponikvarja je prišla z resnimi nameni in iskreno željo, da bi našla ljubezen. A je Dejan že na prvem zmenku s Patricijo Salobir začutil metuljčke in svojo pozornost usmeril nanjo, kar Teji ni ušlo. Ko se je poslovil od Viktorije Utroša, se je zato samo zdelo, da ima še nekaj upanja v bitki za njegovo srce. Teja: "Dejan ni kazal nobenega zanimanja zame."

Dejan Ponikvar in Teja Krašna
Dejan Ponikvar in Teja Krašna FOTO: POP TV

Kljub temu je ostala na Blokah in ko je Viktorija odšla, je s svojim prihodom presenetila Polona Kranjc. Patricija ji je jasno in glasno dala vedeti, naj se umakne. Na vprašanje, kako se je ob njenem prihodu počutila sama, odgovori: "Polona mi je delovala zelo radovedna. Vse jo je zanimalo, od živali, do tega, kakšen odnos imava jaz in Patricija z Dejanom." Kar je razumljivo, saj je prišla z namenom, da bi preizkusila Dejanovo predanost Patriciji, česar pa Teja ni vedela.

Polona se je v svoji vlogi odlično izkazala in prav njeno posredovanje je bilo odločilno, da je Dejan pred vsemi izpovedal svoja čustva do Patricije in se javno odločil zanjo. Izzvala pa je tudi Patricijo, ki ni več želela skrivati svojih čustev do Bločana. Teja: "Da resno misli, je jasno izrazila, ko je prišla Polona. Pred tem sem pa sama opazila, da ji je Dejan všeč in mu zaupa, da bo kljub drugim dekletom ob sebi vedno zvesto izbral njo."

Poloni Kranjc se je ob romantičnem razpletu na kmetiji Dejana Ponikvarja zdelo, da je Teja mogoče še imela malce upanja, da se bo Bločan odločil drugače. Vipavčanka to zanika in znova poudari: "Od samega začetka mi je bilo jasno, da bo Dejan izbral Patricijo." Na vprašanje, ali je bila vesela za Patricijo oziroma za oba, odgovori: "Seveda, saj je bil cilj izpolnjen. Simpatičen par sta."

Ob svojem slovesu je zato čutila olajšanje, z veseljem jo je navdala misel na vrnitev med najdražje, starša in kar sedem bratov. Teja si je po prihodu domov oddahnila: "Jupi, končno doma." Prav njena mama je bila tista, ki ji je svetovala, naj se prijavi za Dejana, saj je v predstavitveni oddaji naredil zelo dober vtis. Teja prizna, da ji je bil simpatičen, slovo od njega pa je bilo zanjo pomembno sporočilo. Teja: "Slovo je bila izkušnja, ki mi je dala vedeti, da ni pravi zame. In da pravi še pride."

In res po koncu snemanja Ljubezni po domače ni bila prav dolgo samska. V njeno življenje je počasi, vztrajno in potrpežljivo prišel Žan. Teja: "Spoznala sva se prek družabne aplikacije, jeseni 2024. Všeč mi je bilo, da se je zanimal zame. In tako sva začela klepetati. 8. marca 2025 pa je prišel prvič k meni na obisk. Od takrat hodiva skupaj. Imava se lepo. Skupaj sva bila že na več romanjih in izletih. Rada uživava skupne trenutke, ki so nama všeč."

Teja je srečna z Žanom
Teja je srečna z Žanom FOTO: osebni arhiv

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 teja krašna
Ponosna Patricija, Dejan se je izkazal z iskrenostjo in pogumom

