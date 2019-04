Tomaž Evi: Kakšne igrice se greš?

Tomaž je bil jezen, da mu Eva pokvari vsak zmenek in se odločil, da temu naredi konec in se enkrat za vselej sooči z njo. Ker v oddaji ni prostora za vse pestro dogajanje, ki smo ga deležni v letošnji sezoni, si lahko tukaj ekskluzivno ogledate soočenje, ki ga v oddaji niste videli:

Tomaž je po dveh ponesrečenih zmenkih, ki sta ga zelo razočarala, končno doživel nekaj več uspeha s Patricijo. Imela sta se lepo, preskakovale so iskrice, a vseeno je zmenek nekaj kazilo: Patricija je zaupala Tomažu, da je premišljevala o odhodu domov zaradi Eve. Dejala je, da je noče več poslušati, saj naj bi namreč ves čas le govorila, kaj vse ve o Tomažu in ga celo opravljala.

Tomaž je od Eve želel izvedeti, kaj je govorila o njem za njegovim hrbtom in zakaj, ter ali je vse skupaj le del njene taktike in ali ji je sploh do njega. "Eva, kakšne igrice se greš?" jo je kar direktno napadel po zmenku s Patricijo.

Želel si je namreč razčistiti zadeve, da med dekleti ne bi bilo slabe volje, Eva pa ne razume, česa jo obtožuje Patricija. "Zdi se mi smešno, da ni imela toliko poguma, da bi z mano razrešila stvari," je dejala.

Kakšni bodo odnosi med dekleti zdaj? Ne zamudite pestrega dogajanja nocoj ob 20. uri na POP TV, ko bo Eva dobila priložnost, da na zmenku pokaže svoj pravi jaz in se bodo vloge obrnile na glavo.

Najbolj neučakane pa nova epizoda Ljubezni po domače že čaka naVOYO.