Tomaž jo je povsem razočaral: Ne zanima ga nič

Odvrnil me je njegov pristop do dekleta. Še prej pa me je zmotilo to, da me vse od konca bivanja na njegovi kmetiji pa do odhoda na izlet ni kontaktiral. Ima napačen pristop. Ne zanima ga nič, ne to, kaj delaš, kaj počneš v prostem času, kaj te veseli, ali si v redu, njegova komunikacija peša. Mislim, da še ni pozabil bivšega dekleta, čeprav je rekel, da ga je. Mislim, da mu trenutno po glavi roji samo to, kako bi čim bolje iztržil samega sebe.

V pretekli oddaji smo lahko videli, da nisi nežna, krhka punca, pač pa bolj adrenalinski tip ženske. Je bilo to presenečenje, ki si ga namenoma skrivala do konca oddaje?

Nihče ne verjame, da so to moje sanje, da bi poleg službe v prostem času rada vozila motor. Žal svojega še nimam, si ga pa definitivno bom kupila. Da, to je bilo presenečenje, ki sem ga skrivala do konca oddaje, pa sem si potem rekla, da zakaj pa ne bi najin zmenek potekal v tej smeri, da se malo dogaja (smeh).

Se ti zdi, da se je Tomaž takrat mogoče malo ustrašil tako motorjev kot tebe?

Ne vem, ni pokazal niti zanimanja niti tega, da se me je ustrašil. Progo je odvozil z mano, in to je bilo to.

Bi bilo danes kaj drugače, če bi bilo z njegove strani malo več akcije, romantičnih pobud?

Mislim, da ne bi bilo nič drugače, saj sva si karakterno in v razmišljanju čisto različna. Potrebujem odločnega moškega, ki me bo cenil, ki bo komunikativen in bo izkazoval čustva ter pokazal zanimanje zame in to, da me ima rad.