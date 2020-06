Tomaž našel ljubezen, zdaj jo deli skupaj s češnjami

Tomaža Bizjaka iz Brd smo lani gledali v tretji sezoni priljubljene oddaje Ljubezen po domače. Srečali smo ga na ljubljanski tržnici, saj skupaj z dekletom namreč po Sloveniji razvaža domače češnje. Tomaž in njegova družina se preživljajo s kmetijstvom in tudi med karanteno niso počivali. Ko so zaprli meje, so začeli svoje pridelke dostavljati po Sloveniji. Ukvarjajo se tudi s turizmom, ki pa se zaradi epidemije sooča z vrsto težav.