Tomaž ni hotel prelomiti obljube, Eva se je zavila v molk

Na kmetiji Tomaža Bizjaka se je v minuli oddaji Ljubezen po domače odvijala prava drama. Podeželski junak je svojim izbrankam sporočil, da mora eno izločiti in odločil se je za Dragano Lukić . Toda, ko je ta že spakirala in se želela posloviti, jo je Tomaž prosil, naj ostane še en dan. Dragana je pristala, a je zato morala spakirati Eva Poklič .

In od kod takšna odločitev? Tomaž je pojasnil, da je Dragani obljubil, da jo bo peljal na zmenek, svoje obljube pa ni želel prelomiti. Tomaž: "Obljubo moraš držati. Ni se mi delo prav, da bi jo domov poslal brez zmenka. Jaz obljubo držim." Tako je Dragana dobila še eno priložnost, da prepriča moškega, do katerega goji simpatije in tega niti ne skriva.