Tomaž postal magnet za nežnejši spol: Noseča ni nobena

Tomaž Bizjak v Ljubezni po domače ni našel prave, morda pa jo bo prav po zaslugi oddaje. Po predvajanju na televiziji je namreč postal zelo zaželjen pri dekletih.

Tomaž Bizjak je v Ljubezen po domače prišel z željo, da bi spoznal preprosto, prijetno in sproščeno dekle, a je hitro ugotovil, da se to ne bo zgodilo. Med prijavljenimi ni bilo niti ene, ob kateri bi njegovo srce začelo utripati hitreje. Zato se dogodki na njegovi kmetiji niso odvijali v romantičnem duhu in od tod njegova zadržanost, ki je bila kamen spotike tako pri gledalcih kot pri njegovih izbrankah. Nekatere niso skoparile s kritikami na njegov račun, kar pa podeželskega junaka ne moti. Tomaž: "Jaz nisem na nikogar jezen. Verjetno so punce prepozno ugotovile, za kaj gre. Če ti punca ni všeč, ti preprosto ni všeč. Ne dajem vse na zunanjost, ampak mora biti tudi zunanjost takšna, da te privlači, ne moreš biti kar z nekom."

V Ljubezni po domače ni našel prave FOTO: osebni arhiv

Patricija Švigelj, ki je z njim šla na romantično potovanje, je dobila občutek, da morda ni pozabil svojega nekdanjega dekleta. Tomaž: "Ne, to pa nima prav. Jaz sem si zato vzel šest mesecev, ko sem šel služit vojaški rok. Takrat je bil čas za razmislek, kaj, kako, zakaj, in to je šlo mimo. Ne vem, zakaj je Patricija dobila takšen občutek, mogoče zato, ker sem bil zelo zadržan do deklet. Jaz jim nisem hotel dajati lažnega upanja, ampak to je šov, če ga začneš, ga moraš končati." Tomaževa romantična plat se torej prebudi v družbi pravega dekleta. Kako je to videti, si lahko ogledate v videospotu Amore mio, ki sta ga posnela skupaj s prijateljem Urbanom Vidmarjem. Da, to je tisti fant, ki ga je podeželski junak povabil na zadnjo večerjo. Tomaž: "V videospotu je predstavljen moj sanjski zmenek. Punce, ki je bila z menoj v videospotu, nisem poznal, in sva šla naravnost na snemanje, tako da se je zmenek odvil povsem spontano. Želel sem pokazati, da sem lahko tudi drugačen na zmenku, če se mi punca zdi zanimiva."

Kar se zanimivih deklet tiče, ima Tomaž po predvajanju Ljubezni po domače veliko izbire: "Jaz kaj takega nisem pričakoval, ker že prej nisem imel težav z dekleti, odkar sem se na televiziji pojavil, pa je noro." Na vprašanje, ali je še vedno samski, pa odgovori: "To bom pa zaenkrat zadržal zase. Noseča ni nobena, to lahko povem (smeh). Odpira se več bojišč, na katerem bomo zmagali, kje se bo bitka zaključila pozitivno, pa še ne vem." Niso pa samo ljubezenska bojišča tista, na katerih je te dni prav pestro. Tomaž: "Zadnje čase se dogaja, da imam dosti obiskov tudi na domu. Ogromno je ljudi, ki bi me radi spoznali, se fotografirali z mano. Odkar se je oddaja zaključila, me ogromno ustavljajo na ulici, oni dan sem se ustavil na počivališču in so že prišli do mene. Takšni prijetni občutki so, nisem pričakoval takšnega navala."

Ni pričakoval takšnega navala FOTO: osebni arhiv