Tri romantična potovanja, a nobenih iskric

Izkušeni pilot in inštruktor Franci Lajovic je Jožeta in Meri pričakal z cessno, čakala ju je dobra ura leta do Benetk. Če bi bilo Jožeta preveč strah, bi se Meri na potovanje odpravila kar brez njega, on pa se je prekrižal in se povzpel na letalo. Povedal je, da je začel uživati, a so se mu roke, kot je opazila Meri, malo tresle. Leteli so nad Bledom in naprej proti Benetkam, medtem pa izkusili turbulenco in preživeli. Franci ga je krstil z udarcema po zadnjici, on pa je bil vesel, da je bil spet na trdnih tleh.