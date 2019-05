‘Tudi to je dobro, da sem šel s svojo pojavo nekaterim na živce’

Klemen Orter se iz Masterchef kuhinje podaja nazaj na glasbene odre s hvaležnostjo, da ga je večina gledalcev lepo sprejela. Razkril je, da je po ogledu oddaj spremenil mnenje o določenih tekmovalcih, še vedno pa vztraja pri svojem favoritu, za katerega pravi, da je “kuharski norec”.

Ko si se moral posloviti, ti je bilo zelo žal. Dobili smo občutek, da si prav vzljubil MasterChef kuhinjo, tekmovalce, sodnike in celo naporno tekmovanje. Kaj te je pravzaprav tako zelo navdušilo? Si postal odvisen od MasterChef adrenalina? Ko sem moral sleči črni predpasnik, je bilo zame zelo, zelo emocionalno. Ker en mesec kuhaš, se družiš z ljudmi skoraj vsak dan, skupaj jeste, skupaj pijete. Hitro smo se navadili drug drugega in celotnega procesa, vseh teh kuharskih veščin, iger, kuhinje, sodnikov, ekipe, kamer. Dejansko človek postane odvisen od tega snemalnega MasterChef adrenalina, ki ga je težko opisati. Ker ko se kamere prižgejo, ti pa začneš s kuhanjem, je to nek nov proces, kaj takšnega še nisem doživel, in je to bil res tisti ‘uau efekt’ v mojem življenju, ko sem spoznal, česa sem v določenem trenutku dejansko sposoben, kako hitro se lahko obrnem, kako hitro lahko nekaj naredim, pa zraven še razmišljam, ali bo to dobro ali ne, pa kaj je pomembno, skratka tisoč in ena misel. Kateri trenutek v MasterChefu bi najraje pozabil in katerega zagotovo ne boš nikoli? Nobenega nočem pozabiti, vsak trenutek, ki sem ga doživel v kuhinji, je zapisan s povsem drugačno pisavo, in vse bom shranil v prav posebnem zvezku, v prav posebnem predalu. Mislim pa, da med njimi ni takšnega, za katerega bi moral reči, da bi bilo bolje, da se ne bi zgodil. No, morda ta moja postrv, ki se je nekako izgubila tam nekje pri izlivu v morje, in pa seveda naša torta, ki se je sesedla v en kup čokoladnega … musa. Izpostavil bi tudi kobilice.

Sodniki so ti ob slovesu povedali, da so cenili srčnost, ki si jo pokazal v šovu, v nebo vpijoča je bila tudi tvoja borbenost. Kakšen pa je bil motiv, je bilo to dokazovanje ali nagrada? Jaz sem v življenju vedno bil in vedno bom borben. Mene je vodila borba, dokazovanje, da zmorem, da lahko hodim čez ovire, da jih preskakujem, da jih lomim, da jih žgem, režem, sekam. Ovire so in vedno bodo, ampak treba se je spoprijeti z njimi, se soočiti z njimi in jih enostavno zrušiti. Pika. In MasterChef je točno to, šola v življenju, ki ti nastavlja pasti in med odnosi in v kuhariji in v kuhinji s časom, s pečicami, štedilniki, z jedmi, z nalogami, ampak vsako tako borbo je treba dati čez. In to je stvar, ki je meni najbolj pomembna. Nagrada je lepa, ampak pomembno je, da ti iz šova prideš močnejši. Nekaterim gledalcem si, kot je to tudi v resničnem svetu, šel na živce, drugi bodo pogrešali tvoj humor in zabavne komentarje. In med slednjimi so bili tudi sodniki. Si premišljeval, da bi te svoje veščine unovčil, denimo v kakšni stand up predstavi? Veze in poznanstva že imaš, kajti tvoj sotekmovalec je bil Andrej Težak-Tešky. Meni je to super. Ljudje smo različni in nekateri si gremo bolj na živce, nekateri pa manj, in tudi to je dobro, da sem šel s svojo pojavo nekaterim na živce. Tudi v službi si gre marsikdo na živce, to je realno življenje in enako je v šovu. Ko vstopiš vanj, moraš vedeti, da boš šel marsikomu na živce, če pa imaš nek ‘x faktor’, se pa lahko zgodi, da se bo marsikdo postavil na tvojo stran, in moram povedati, da sem neizmerno hvaležen, da je bilo 90 odstotkov takih, ki so me zelo radi spremljali, ki so navijali zame, se smejali z mano, se smejali mojim neumnostim, opazovali, kako se lomim, kaj pravzaprav govorim, kakšne so moje reakcije. Neizmerno sem hvaležen, da so se ljudje smejali z mano. Moje stand up veščine pa bom poskusil izkoristiti v intervjujih, na nastopih, da pa bi začel s stand up kariero … Mogoče pa nekega dne, ampak mislim, da je glasba tista, kjer se počutim najbolj doma. Če pa se slučajno ponudi kakšna priložnost, pa jo bom poskusil izkoristiti.

Borbenost in strast FOTO: POP TV

In ko smo že pri potencialnih sodelovanjih, Maj Janežič je DJ, in ker vemo, da si v procesu ustvarjanja novih pesmi, ali si lahko obetamo kakšno glasbeno navezo? Z Majem sva v super stikih, on je eden tistih, ki sem jih zaradi podobne miselnosti in karakterja vzel za svoje. Zdi se mi, da sva se z njim lahko pogovorila o veliko stvareh, ker je neizmerno pameten, razgledan človek. Ko imaš poleg sebe človeka, s katerim se lahko šališ zjutraj ob šestih, ko si na snemanju, pa pozno zvečer, ko se vračaš s snemanja, je to zelo lepo. O sodelovanju se nisva pogovarjala, mogoče pa kdaj, nikoli se ne ve. Zaenkrat ostajava v super odnosih, bilo bi pa zanimivo videti, kako bi se ujela v glasbi, glede na to, da se ujameva karakterno. Če se vrnemo v izločitveno oddajo, kako zelo pa so te pogrele Lukove besede, da so te on, Bine in Karim prav vzljubili? Ko so naši trije sodniški borci povedali vse te lepe besede o meni, da sem bil tako prikupno zmedeno kaotičen in me je bilo ponavadi povsod polno, to je bil tisti trenutek, ko sem dobil solzne oči, ker je lepo slišati pohvalo, predvsem pa, da si ti kot človek dal nekomu nekaj lepega, da si nekaj naredil za nekoga, pa tudi, če si ga nasmejal za nekaj minut, mu polepšal dan z izjavo, kretnjo, grimaso, tudi s hrano. To je nekaj, kar ti da zadoščenje, tega ne bom nikoli pozabil. Tudi jaz sem vzljubil njih, vsi trije so posebni, najbolj pri srcu mi je bil Luka, ker ne bom nikoli pozabil njegove pristne reakcije s tortiljo. Glede na to, da sem amaterski kuhar, on pa se s s kuharijo ukvarja celo življenje in so vsi v njegovi družini vpeti v kuharijo, se mi zdi to res lep kompliment za amaterskega kuharja. Mogoče mu pa še kdaj pripravim tole svojo tortiljico. Oddaje MasterChef Slovenija si si lahko v miru ogledal iz domačega naslonjača, koliko sporočil ‘zahvale’ pa si vmes poslal svojim sotekmovalcem? Denimo Špeli, ki je vneto poudarjala, da si zmeden, in drugim? Spremljal sem vsako oddajo, bilo je zanimivo. Čuden občutek. Moram priznati, da so se mnenja o določenih tekmovalcih spremenila. Sicer ne bi govoril o tem, da so se tekmovalci dostikrat oprli na to mojo zmedenost, ta moj kaos. Mislim, da so ga malo preveč dajali v ospredje, ker sem večkrat dokazal, da lahko v ključnih momentih trezno pristopim k nalogi in naredim stvar, ki bo popolnoma dobra in bo sodnikom všeč. Moram pa priznati, da mi je Špela včasih za odtenek dvignila pritisk pri najini skupni nalogi. Nikoli ne bom pozabil: "Toti Orter, toti Orter."

Vztrajal bo na poti veselja in pozitivizma FOTO: osebni arhiv

Kakšne vezi pa so se spletle med teboj in sotekmovalci? Dobili smo občutek, da si se še najbolj ujel s Tino Hrastnik, s katero se skupaj potepata in ustvarjata. Tekmovalci smo bili zelo različni, vsak ima svoje poglede, svoja stališča. Moram priznati, da sva se res najbolj ujela s Tino, vsak dan sva v stikih, se pogovarjava, imava skupne interese, skupne cilje, navsezadnje sva tudi blizu doma. Je zelo kreativna in ima poslovno žilico in to mi je pri ljudeh najbolj všeč, ambicioznost. Človek mora imeti ambicije, da se lahko bori skozi življenje. Kaj vse pa je poleg glasbenega ustvarjanja trenutno del tvojega vsakdana in kaj vse nameravaš servirati Sloveniji? Trenutno sem res zelo, zelo zaposlen z glasbo, z besedlil, s produciranjem, s prihajajočim festivalom Melodije morja in sonca. Enostavno si želim imeti čim več nastopov in čim več koncertov, čim več svojih pesmi, čim več dobrih videospotov. To je tisto, kar me trenutno vodi naprej, ampak poleg glasbe bi izpostavil to, da se trudim dobiti čim več ljudi, ki si lahko stojimo ob strani, poslovnih kolegov, veliko podjetij, da izpeljemo še kakšen dober projekt. Ljudem želim dati, kar pričakujejo od mene, nekaj pozitivnega, veselega in samozavestnega.

Kdo od tekmovalcev ima po tvojem mnenju navejčji potencial za zmago in komu bi jo najbolj privoščil? Dejansko sem se zelo veselil tega vprašanja. Vsi tekmovalci, ki so že izpadli, so odgovorili, da je to Anže, ampak jaz bi pa z največjim veseljem, in kot sem že večkrat povedal v oddaji, šestnajstkrat podčrtano izpostavil Maja. On je kuharski norec, zna, obvlada, ima okuse, ima spektre, ima toliko enih idej, toliko kreative, kar se kuharije tiče, da smo mu mi neka mila, slaba konkurenca. On bi se moral postaviti ob bok konkretnim kuharjem. Ker Maj je res dokazal v oddaji, kaj vse zmore in to povsem sam, da je to prav neverjetno. In njemu res želim veliko, veliko sreče, da dobi ta kipec. Napovednik za naslednji teden je sicer zelo dramatičen, govora bo o zaupanju oziroma nezaupanju, kopanju jam, sedmerica bo jezila sodnike. Stavimo, da boš prilepljen na televizijski ekran, in stavimo, da bomo dobili stavo. Z rosnimi očmi, ker je bil res lep konec mojega udejstvovanja v MasterChefu, sem pogledal napovednik za naslednji teden, in moram prizati, da bom res spremljal to tekmovanje, ker se čedalje bolj zaostruje in vedno bolj postaja napeto. Ta tenzija bi lahko 'puterček' rezala. Napovednik je pokazal, da so si glavni 'špetir mojstri' kar malo skočili v lase in to bo zelo zanimivo. Pa, da bodo kaj dobrega skuhali, čeprav ta stavek, da vsaka navadna menza streže takšne testenine … Sem bil kar odprtih ust.