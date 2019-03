Milan jih je ujezil in razžalostil, še preden so ga videle

Po hitrih zmenkih, na katerih je blažen med ženami užival v njihovi pozornosti, je Milan k sebi povabil štiri dame, z vrtnico pa se je poslovil od gospe Silve. Darja, ki je točno vedela, kaj hoče, se je poslovila od dveh, Vlada in Arneja, ostale štiri pa povabila na svojo kmetijo. Medtem ko sama še pričakujeta obisk, pa sta Gašper in Jaka že preživela prvi dan s svojimi snubkami - in tudi divjo noč, zaradi česar je morala njuna mama pošteno udariti po mizi.

Milan je sicer želel svoje snubke pričakati in toplo sprejeti v svoj dom, a mu je nepričakovan dogodek to preprečil, zato so dame prispele v prazno hišo. Ker so pričakovale sprejem, so bile zelo razočarane in tudi jezne.