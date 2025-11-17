Svetli način
Ljubezen po domače

Umrl je komentator Ljubezni po domače na kavču Milan Stojnić

Velenje, 17. 11. 2025 12.44

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Nepričakovano se je poslovil komentator Ljubezni po domače na kavču, Milan Stojnić. Njegovi najdražji si ga bodo zapomnili kot duhovitega, iskrivega, dobrosrčnega človeka in ljubečega očeta.

Milana Stojnića je Slovenija spoznala v šesti sezoni Ljubezni po domače, v kateri se je boril za srce Mije Rovtar. Pozornost je pritegnil s posebnim, drznim pristopom in neusahljivim smislom za humor, hitro pa je razkril tudi svoje mehko srce. Ko je bil priča zaroki, je povedal: "Definitivno sem tak emotivec, mene je to vse skupaj tako ganilo. Moram priznati, da hitro zajokam. Za to trdo lupino, zunanjostjo, se skriva en tak fantek, ki ga nihče ni imel rad. Tako me drugi vidijo, ker sem ponavadi mogoče robusten na prvo žogo, ali pa si kdo predstavlja, da sem rahlo aroganten ali kaj podobnega, pa ni tako."

Milan Stojnić
Milan Stojnić FOTO: POP TV

Univerzitetno izobražen Milan, ki je bil zaposlen na železniški postaji, se je zaradi karizmatičnosti, hitrega razmišljanja, odlične dikcije in igrivega jezika odlično znašel v vlogi komentatorja v Ljubezni po domače na kavču. Na naše povabilo se je z veseljem odzval, zato bomo njemu v spomin oddajo predvajali do konca.

Bil je kot ustvarjen za televizijo in hitro je segel tudi v srca, ki mu sprva niso bila naklonjena. Med njimi je tudi njegova sokomentatorka Alenka Brezovšek, ki je o njem povedala: "Je iskriv, duhovit sogovornik, včasih naporen zaradi svoje direktnosti, sem pa vmes spoznala, da je srčno dober človek in ljubeč oče, vedno pripravljen priskočiti na pomoč, tudi empatičen, saj mu življenje ni prizanašalo."

Uredništvo 24ur.com izreka iskreno sožalje svojcem in bližnjim!

ljubezen po domače na kavču 2025 milan stojnić
Naslednji članek

Dejan je izbral in navdušil: Najlepša ljubezenska zgodba vseh časov

ISSN 1581-3711
